Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Мария Степанова

30 августа 2026, 21:07

Новый плацкарт РЖД: приватные места, отсутствие верхних полок и стартовая цена от 1100 рублей

Новый плацкарт РЖД: приватные места, отсутствие верхних полок и стартовая цена от 1100 рублей

Плацкарт 2.0: в России впервые вышли вагоны без «второй полки» — личное пространство и инновации

Новый плацкарт РЖД: приватные места, отсутствие верхних полок и стартовая цена от 1100 рублей

РЖД запускают вагоны нового поколения: теперь в плацкарте нет верхних полок, а каждое место отделено шторкой и оснащено вместительной багажной полкой. Это решение может изменить подход к недорогим путешествиям по России, предлагая больше уединения и комфорта без значительного роста цены.

РЖД запускают вагоны нового поколения: теперь в плацкарте нет верхних полок, а каждое место отделено шторкой и оснащено вместительной багажной полкой. Это решение может изменить подход к недорогим путешествиям по России, предлагая больше уединения и комфорта без значительного роста цены.

В России начался новый этап в развитии железнодорожных перевозок: РЖД вывели на маршруты плацкартные вагоны, которые полностью перевернули привычный формат бюджетных поездок. Теперь пассажиры могут сохранять личное пространство и более спокойную атмосферу в пути. Это решение может заинтересовать тех, кто ценит комфорт, но не готов переплачивать за покупку.

Главное новшество - сокращение числа мест до 36 за счет демонтажа второго ряда. Верхние полки ушли в прошлое, а вместо них над каждым местом появилась широкая багажная полка, куда легко помещаются даже крупные чемоданы. Вещи больше не нужно прятать под сиденьями, а спор за удобное место остался в прошлом. Каждое место теперь отделено плотной шторкой, которая позволяет создать ощущение личного купе даже в общем вагоне.

Интерьер выполнен в спокойных тонах, напоминающих недорогие гостиницы, а материалы отделки выбраны с учетом удобства и простоты ухода. Внутри своей зоны пассажир может включить индивидуальное освещение, спокойно работать или отдыхать, не мешая соседям. Такой подход к организации пространства делает шкаф более комфортным и избавляет от типичных неудобств плацкарта.

Тестовые рейсы проходят по маршруту Москва - Великий Новгород - Углич - Москва, отправка осуществляется с Ленинградского вокзала по пятницам. Стоимость билета начинается от 1100 рублей, что сопоставимо с обычном плацкартом, но уровень приватности и удобства здесь выше заметно. Для сравнения, место в купе того же поезда обойдется минимум в 5000 рублей.

Перед запуском вагоны прошли полную модернизацию и обязательную проверку всех систем безопасности. Такая форма может стать компромиссом между экономикой и желанием путешествовать с комфортом. Кстати, интерес к новым транспортным решениям растет не только в железнодорожной сфере: например, в материале о Blizwheel F0.5 — складном электросамокате с увеличенным запасом хода — также говорится об удобстве для пользователей.

Судя по первым отзывам, обновленный плацкарт уже пользуется спросом среди пассажиров, особенно тех, кто часто ездит на короткие расстояния или выбирает поездки на выходные. Важно отметить, что подобные изменения могут повлиять на стандарты бюджетных перевозок в России, и если опыт окажется успешным, не исключено, что аналогичные решения появятся и на других маршрутах страны.

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