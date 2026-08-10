Душевые, розетки и +4 места: РЖД показала новый плацкарт с широкими полками — запуск в 2027 году

10 августа 2026, 12:20
Новый плацкарт РЖД: увеличенные полки, душ и больше мест без потери комфорта
Новый плацкарт РЖД: увеличенные полки, душ и больше мест без потери комфорта
РЖД показал макет плацкартного вагона нового поколения: больше пространства, индивидуальные розетки, душ и шторки для приватности. Серийный выпуск ожидается только через год, но уже сейчас обсуждаются возможные изменения в тарифах и маршрутах.
В России готовится к внедрению принципиально нового типа плацкартного вагона, который может изменить представление о бюджетных поездках на поезде. На выставке «Транспорт России» впервые был показан макет вагона с индивидуальным удобствам и даже душевой кабиной. Это событие вызвало интерес не только у пассажиров, но и у экспертов транспортной отрасли.
Отличие новинки - увеличенные габариты кузова по стандарту Т. Вместимость выросла с 54 до 58 человек, при этом помещение не уменьшилось - напротив, эргономика стала лучше за счет дополнительного пространства.
Особое внимание уделено спальным местам. Основные полки теперь длиннее на 14 см (189,1 см) и шире на 3 см (62,7 см), а боковые - на 10 см длиннее (187,5 см) и на 4 см шире (58,5 см). Это заметно влияет на удобство для высоких пассажиров.
В каждом купе появляются светонепроницаемые шторы, светильники, розетки 220 В и USB-порты, а также индивидуальные воздуховоды. Для верхней полки предусмотрен отдельный столик, который решает давнюю проблему размещения. В хвостовой части разместились две туалетные комнаты и душевая кабина - впервые в истории российского плацкарта.
Пока речь идет только о макете, полноценный опытный вагон еще не собран, разработка конструкторской документации завершается. По плану РЖД, серийное производство стартует не раньше 2027 года. Первые новые войны появятся на самых популярных маршрутах - между Москвой и Санкт-Петербургом, а также на южных направлениях к Черному морю. Точные маршруты и составы пока не утверждены.
Интересно, что обновления в железнодорожной сфере происходят параллельно с изменениями в других видах транспорта. Например, вопросы ответственности и регулирования движения для роботов-курьеров, уже обсуждаются на законодательном уровне - подробнее об этом можно узнать в материале о новых правилах для роботов на дорогах .
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