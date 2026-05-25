Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

Автор: Мария Степанова

25 мая 2026, 22:16

Впервые показан швейцарский плацкарт для КТЖ - как изменится дальнее путешествие и что удивит пассажиров

В Казахстане представили первый плацкартный вагон Stadler с уникальными решениями для комфорта и хранения багажа. Уже в 2027 году такие вагоны начнут курсировать по стране, предлагая пассажирам новые стандарты удобства и безопасности.

Появление нового плацкартного вагона Stadler для Казахстана стало важным событием на рынке железнодорожных перевозок. Впервые опубликованы фотографии и видео интерьера, вызвавшие интерес не только у специалистов, но и у рядовых пассажиров. Уже в следующем году эти вагоны начнут курсировать по стране, предлагая совершенно иной уровень комфорта на дальних маршрутах.

Вагон рассчитан на 58 мест и сразу выделяется продуманной организацией пространства. У входа размещены вместительные стеллажи для багажа. Для проводника предусмотрена отдельная зона с кухней, пультом управления и местом для отдыха. Особое внимание уделено новой лестнице к верхним полкам: вместо привычных ступенек установлена полноценная лестница, которая не только удобна, но и визуально разделяет пространство. Третий уровень хранения — это прочные багажные полки, рассчитанные на тяжелые сумки. Если полка не используется, её можно поднять, чтобы не беспокоить пассажиров верхних мест.

Каждое место оборудовано индивидуальным светильником, розеткой 220 В, а также портами USB и USB-C. Под сиденьями увеличено пространство для вещей — туда помещаются две большие сумки, а центральный стол теперь выдерживает до 200 кг. В вагоне два санузла, предусмотрены кресла для детей, пеленальные столики, система видеонаблюдения и Wi-Fi. Судя по всему, разработчики учли привычки пассажиров: несмотря на новую лестницу, многие по-прежнему будут забираться на верхние полки через стол.

Ранее компания Stadler уже демонстрировала купейный вагон для КТЖ — его дизайн выполнен в единой стилистике с плацкартным, но ориентирован на приватность и повышенный комфорт. Оба типа вагонов производятся на заводе Stadler Казахстан в Астане по контракту на 557 единиц. Как отметил генеральный директор Stadler Казахстан Владимир Русак, в реконструкцию завода вложено более 5 млрд тенге, специалисты проходят обучение на предприятиях Stadler в Европе. Это позволяет внедрить современные технологии и стандарты качества.

Вагоны рассчитаны на работу при температуре от –50 до +45 градусов, что особенно важно для Казахстана. В конструкциях применены усиленная теплоизоляция, мощные системы отопления и кондиционирования, предпусковой подогрев дизелей, а также фильтры и воздухозаборники, защищающие от песка, пыли и снега. Контракт с «Пассажирские перевозки» предусматривает не только производство, но и обслуживание вагонов в течение 20 лет. Сейчас строятся новые депо в Астане и Алматы.

Казахстан активно обновляет парк пассажирских вагонов. Помимо новых вагонов Stadler, в стране эксплуатируются поезда Talgo, а также составы с использованием российских технологий. Министр транспорта Нурлан Сауранбаев отметил, что Talgo закуплены для скоростных маршрутов между Алматы и Астаной, но для местных перевозок требуются более вместительные и универсальные вагоны. Новые Stadler по размерам близки к аналогам и рассчитаны на привычные для казахстанцев условия дальних поездок — с большим багажом и длительными переездами.

Интересно, что при необходимости в составы (время в пути от 17 до 24 часов) интегрируют дизель-генератор для автономного отопления и кондиционирования. Это решение заменяет традиционное угольное отопление, хотя генераторы требуют более частого обслуживания. Такой подход позволяет обеспечить стабильный комфорт даже в суровых климатических условиях.

