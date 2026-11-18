18 ноября 2026, 08:35
Плацкарт будущего: 58 мест вместо 54, душевая и своя розетка — что изменится в вагонах РЖД
Плацкарт будущего: 58 мест вместо 54, душевая и своя розетка — что изменится в вагонах РЖД
На выставке «Транспорт России» в Москве показали макет плацкарта с более длинными полками и отдельной душевой. В вагоне предусмотрено 58 мест, у пассажиров будут собственные шторки и светильники, а также розетки.
На выставке «Транспорт России» в Москве представили макет обновленного плацкартного вагона, который может задать новый стандарт для дальних поездов. Поездка в привычном плацкарте нередко начинается с поиска свободной розетки, а ночью пассажиру приходится мириться с тесной полкой и общим светом. Представленный проект предлагает иной уровень обустройства: в нем предусмотрено 58 мест вместо 54.
Главное изменение заметно по размерам спальных мест. Поперечные полки достигают почти 1,9 метра в длину и 62,7 сантиметра в ширину. Это на 14 и 3 сантиметра больше прежних параметров. Продольные также стали крупнее: 187,5 сантиметра в длину и 58,5 в ширину. Прибавка к ширине здесь скромнее, но дополнительные сантиметры в длину могут иметь значение для пассажиров, которым стандартного места не хватает.
У каждого пассажира предусмотрены собственные шторка и светильник. Розетки есть USB и на 220 вольт. На верхних полках появятся столики. В вагоне запроектированы две санитарные комнаты, также предусмотрена отдельная душевая. Для плацкарта это необычное решение.
Именно оснащение должно изменить повседневную поездку: личная розетка избавит от необходимости искать доступ к одной у проводника, а шторка позволит отделить спальное место. Душевая расширяет привычные возможности в дороге, хотя показанный на выставке вагон пока существует только в виде макета.
Нынешний плацкарт на 54 места устроен гораздо скромнее. Поперечные полки в нем имеют примерно 184 сантиметра в длину и 60 в ширину, продольные около 180 см в длину и 55 в ширину. Для человека среднего роста места бывает впритык. Более высокому пассажиру, по описанию 110km.ru, приходится спать согнувшись или упираться ногами в перегородку.
С бытовыми неудобствами связаны и остальные отличия. В обычном вагоне, как отмечается в публикации, на весь состав приходится один-два туалета, а летом утром там может образоваться очередь. Душевой нет. Розетка может оказаться только одна, у проводника. Верхний свет горит допоздна, шторок нет, поэтому переодеваться приходится под одеялом или в тамбуре.
Особенно непросто на боковых местах: они короче и уже, а ночью рядом продолжают ходить пассажиры. Столик у боковушки рассчитан на четверых, поэтому его делят с соседями и их вещами. Багажные полки под потолком невысокие. Крупный чемодан часто приходится размещать под спальным местом или в ногах.
Новый вагон выполнен в габарите Т, это более широкий и длинный стандарт, который уже применяется для купейных вагонов. На заводе говорят, что при создании макета учитывали пожелания пассажиров. Материалы обновили, а системы вентиляции и освещения переработали. В публикации также допускают, что подобный плацкарт может стать стандартом для дальних поездов и привлечь пассажиров, которые выбирают самолет или автобус.
Заявленная идея для пассажиров состоит в том, чтобы получить больше удобств без доплаты. Однако точную дату выхода вагона на маршруты в исходном сообщении не назвали: на выставке показали именно макет.
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