Плацкарт габарита Т: что изменится в 2027 году и почему это важно для пассажиров

На выставке «Транспорт России» в Москве показали макет плацкартного вагона на 58 пассажиров. Поперечные полки стали почти 1,9 метра длиной. У каждого места предусмотрены шторка и светильник, а для зарядки - USB и розетка на 220 В.

На выставке «Транспорт России» в Москве показали макет плацкартного вагона на 58 пассажиров. Поперечные полки стали почти 1,9 метра длиной. У каждого места предусмотрены шторка и светильник, а для зарядки - USB и розетка на 220 В.

На выставке «Транспорт России» в Москве РЖД представила макет плацкартного вагона увеличенного габарита Т. Это пока проект, а не серийная модель. Новый стандарт шире и длиннее традиционного плацкартного вагона; ранее он применялся строго в купейных вагонах. В макете предусмотрено 58 пассажирских мест вместо привычных 54. Их количество выросло из-за планировки, при этом спальные места не ограничивали.

Поперечные полки в проекте имеют размеры 189,1×62,7 сантиметра. По сравнению с распространенной компоновкой они на 14 см длиннее и на 3 сантиметра шире. Продольные, или боковые, места заявлены размером 187,5×58,5 сантиметра: они на 10 см длиннее и на 4 сантиметра шире прежнего стандарта. Точные размеры приведены в описании проекта.

Дополнительные сантиметры — часть обновленной компоновки. Каждое место оборудовано индивидуальной шторкой и персональным светильником. Для зарядки предусмотрены USB-разъем и розетка на 220 В. На верхних полках установят столики, что исключит потребность в пользовании общим столом.

В вагоне запроектировали две санитарные комнаты и отдельную душевую кабину. Условия использования душевой кабиной в проекте не обозначены, возможно новая санитарная зона станет доступна только за дополнительную плату с целью сохранения безопасности.

Представители железнодорожной отрасли относят новинку к габариту Т — более распространенному и новому стандарту, который уже используется для вагонов. Производитель сообщает, что при создании макета учитывались пожелания пассажиров и современные требования к комфорту.

В конструкции использованы новые материалы. По информации производителя, системы вентиляции и освещения стали продуманнее. В проекте предусмотрены увеличенные полки и более просторная санитарная зона. Представленный на выставке вагон пока представляет собой макет.

Первые вагонные компоновки планирует построить Тверской вагоностроительный завод в 2026 году. Заместитель генерального директора РЖД Иван Колесников сообщил, что сертификацию рассчитывают провести в мае 2027 года. После нее закупки могут начаться в 2027-м. Выход соглашений по конкретным маршрутам зависит от проведения сертификации и принятия решений о закупках.