Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

28 июля 2026, 12:34

Новый плацкартный вагон РЖД: больше мест, шире полки и индивидуальные розетки

Новый плацкартный вагон РЖД: больше мест, шире полки и индивидуальные розетки

Плацкарт нового поколения от РЖД: приватность как в купе, простор как у поезда, верхние полки — под вопросом

Новый плацкартный вагон РЖД: больше мест, шире полки и индивидуальные розетки

РЖД анонсировали макет плацкартного вагона нового поколения: больше пространства, современные решения для хранения и индивидуальный комфорт. Это может повлиять на привычный формат самых массовых железнодорожных перевозок в стране.

РЖД анонсировали макет плацкартного вагона нового поколения: больше пространства, современные решения для хранения и индивидуальный комфорт. Это может повлиять на привычный формат самых массовых железнодорожных перевозок в стране.

Макет нового плацкартного вагона габарита Т от РЖД вызвал большой резонанс среди пассажиров и специалистов. Причина проста: плацкарт — самый востребованный и доступный тип вагонов для дальних поездок по России, но его основные недостатки уже давно стали объектом критики. Компания делает ставку на повышение комфорта и конфиденциальности, что может изменить ситуацию в поездах для миллионов россиян.

На выставке-форуме «Транспорт России» в 2025 году был впервые показан макет элемента будущего плацкартного вагона. По имеющимся данным, новый вагон станет шире и длиннее, что позволит увеличить личное пространство для каждого пассажира. Среди ключевых новшеств — закрывающие шторки, персональные светильники, розетки USB и 220 В, продуманная система вентиляции и новые столы. Интерьер обещает быть современным, а размещение багажа — более удобным и логичным.

Вопреки слухам, массового отказа от верхних полок не ожидается. Наоборот, вместимость вагона может вырасти с 54 до 58 мест. Полки становятся длиннее и шире: продольные (боковые) увеличиваются на 14 см по длине и на 3 см по ширине, поперечные — на 10 см по длине и на 4 см по ширине. Это должно обеспечить более комфортное размещение вещей и уменьшить неудобства для пассажиров на нижних местах.

Главная задача новых конструкций — устранить основные недостатки старых плацкартных вагонов: тесноту, нехватку розеток, отсутствие конфиденциальности и неудобства при хранении багажа. Индивидуальные шторки создают личное пространство, а наличие розеток и светильников в каждом месте делает поездку более комфортной для современных пассажиров, которые активно используют гаджеты и ценят индивидуальное освещение.

Пока массовое появление таких вагонов на маршрутах не ожидается, а информация о стоимости билетов (от 1100 рублей) официально не подтверждена. Неизвестны также точные маршруты, сроки запуска и окончательная комплектация серийных вагонов. Однако сам факт разработки и презентации макета говорит о серьезных намерениях РЖД обновить самый массовый сегмент пассажирских перевозок.

Традиционные плацкартные вагоны в России рассчитаны на 54 места, но часто критикуются за тесноту, шум и отсутствие личного пространства. Новое поколение вагонов габарита Т может изменить отношение к дальним поездкам, если заявленные решения будут реализованы на практике. Внесенные изменения соответствуют мировым тенденциям в пассажирских перевозках, где акцент делается на индивидуальный комфорт и персонализацию пространства. Если проект будет реализован полностью, это станет шагом вперед для российских железных дорог и повысит привлекательность поездок на поездах для широкого круга пассажиров.

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