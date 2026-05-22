Вагон с душем и дополнительным пространством - как изменится поездка в плацкарте в будущем

Новый плацкартный вагон РЖД: увеличенная длина полок, шкафы и USB-розетки

РЖД показали на московской площади Павелецкого вокзала полноразмерный макет нового плацкартного вагона. В нем появились увеличенные полки, шкафы для багажа, USB-розетки и душ. Почему эти изменения важны для пассажиров и как они повлияют на комфорт поездок - разбираемся в деталях.

В 2026 году РЖД сделали шаг к повышению комфорта в поездах дальнего следования, представив новый плацкартный вагон с техническими и дизайнерскими новинками. На Павелецкой площади в Москве был установлен полноразмерный образец, который сразу привлек внимание как специалистов, так и обычных пассажиров.

Главное отличие — увеличенная длина спальных мест: теперь полки стали длиннее на 10 см и 1,8 см шире. Это особенно важно для высокорослых пассажиров, которым раньше приходилось мириться с неудобной ситуацией. Внутри вагона интерьер выполнен в светло-бежевых тонах, что визуально расширяет пространство и создает ощущение уюта.

В каждом «купе» по-прежнему размещаются четыре места, а на боковых рядах — две «боковушки». Однако теперь между полками появилась вертикальная перегородка-шкаф, куда можно положить одежду и багаж. Такой подход не только обеспечивает конфиденциальность, но и решает проблему хранения вещей, которая всегда была актуальна в плацкартах.

Инженеры предусмотрели механизм, позволяющий трансформировать пространство: перегородки между соседними купе можно открывать, объединяя зоны для компаний или семей. В вагоне также появились места для чемоданов и обуви, а для современных пассажиров добавлены розетки, USB-порты и потолочные светильники у каждой полки.

Еще одна важная деталь: вагон выполнен в размере «Т», при этом потребовалось увеличить его вылет на 28 сантиметров и сделать сам вагон длиннее. Благодаря этому удалось добавить дополнительные удобства: душ, несколько туалетов и больше места для багажа. По словам гендиректора РЖД Олега Белозерова, новая компоновка позволит увеличить полезную площадь более чем на три метра.

Первые такие вагоны должны выйти на маршруты во второй половине 2026 года, что может стать важным событием для рынка пассажирских перевозок. Важно отметить, что подобные решения уже давно востребованы в Европе и Азии, где комфорт и конфиденциальность в поездах соответствуют стандарту. Российский рынок только начинает догонять эти тенденции, и запуск новых плацкартных вагонов может изменить сложившуюся ситуацию в сфере железнодорожных перевозок в глобальном масштабе.

Плацкартные вагоны остаются самым массовым сегментом пассажирских перевозок в России. По данным РЖД, ежегодно ими пользуются миллионы человек, и обновление подвижного состава может повысить уровень сервиса. Введение новых стандартов комфорта и безопасности — шаг, который может вывести на новый уровень весь рынок и задать ориентиры для отрасли.

