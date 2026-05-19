В Москве показали макет вагона с длинными полками и душевой - что изменилось и почему это важно

19 мая 2026, 07:34
Новый плацкартный вагон РЖД: увеличенные полки, больше мест и современные удобства
РЖД представили в столице макет плацкартного вагона нового поколения: увеличенные полки, больше пассажирских мест, индивидуальные светильники и USB-розетки. Какие еще изменения ждут пассажиров и как это повлияет на комфорт поездок - в материале.
В Москве впервые представлен макет нового плацкартного вагона РЖД, который обращает внимание на увеличенные размеры полок и современное оснащение. Это событие может стать шагом вперёд для российских железных дорог, ведь речь идёт не только о комфорте, но и о повышении вместимости.
В обновлённом варианте полки стали длиннее на 14 сантиметров и теперь достигают 189,1 см, а ширина увеличилась до 62,7 см. Продольные полки также выросли: длина — 187,5 см, ширина — 58,5 см. Для сравнения: раньше длина полок не превышала 184 см. Благодаря этим изменениям пассажиры смогут комфортно разместиться даже при длительных поездках.
Ещё одно важное новшество — увеличение количества пассажирских мест: теперь их 58 вместо прежних 54. Все спальные места оборудованы шторками для приватности, а для каждого пассажира предусмотрены напольные светильники, столики, воздуховоды, а также розетки USB и 220 В. В вагоне появились две санитарные комнаты и отдельная душевая кабина — для плацкарта это редкость.
Макет вызвал интерес не только у специалистов, но и у обычных пассажиров, которые давно ждали подобных изменений. Важно, что новый вагон выполнен в габарите Т, что позволяет использовать его на большинстве российских маршрутов без ограничений.
Если исходить из представленных данных, обновление плацкартных вагонов может привести к тому, что РЖД сделает поездки более комфортными и современными. Для российских пассажиров это означает не только больше места и удобств, но и возможность выбора между разными уровнями услуг даже в бюджетном сегменте. Важно отметить, что такие изменения могут повысить стандарты всего рынка железнодорожных перевозок в стране.
В последние годы РЖД активно обновляет подвижной состав: ранее компания уже демонстрировала новые спальные вагоны (СВ) с двухметровыми полками.
