РЖД показали макет нового плацкарта: увеличенные полки, шторки, душ и розетки у каждого места — запуск уже в 2027 году

28 августа 2026, 16:00
Новый плацкартный вагон РЖД: увеличенные спальные места и свежий интерьер
Новый плацкартный вагон РЖД: увеличенные спальные места и свежий интерьер
В 2027 году на российских железных дорогах появятся плацкартные вагоны нового поколения с увеличенными спальными местами, индивидуальными шторками и современным интерьером. Это решение может изменить привычный формат дальних поездок и повысить уровень комфорта для пассажиров.
Введение новых плацкартных вагонов от «Российских железных дорог» может стать заметным событием для всех, кто регулярно путешествует по стране. Компания показала макет отсека будущего вагона габарита Т, который отличается увеличенными размерами и рядом продуманных деталей, способных изменить представление о поездках в плацкарте.
Главное новшество — расширение и удлинение самого вагона, что позволило добавить ещё один четырёхместный отсек и увеличить общую вместимость до 58 пассажиров. Размеры спальных мест также пересмотрены: поперечные полки станут длиннее на 14 см и шире на 3 см, а боковые — на 10 и 4 см соответственно. Это решение может особенно порадовать высоких пассажиров и тех, кто ценит личное пространство.
Внутри вагона появятся индивидуальные шторки для каждого спального места, персональные светильники, столики для верхних и нижних полок, а также розетки USB и 220 В. Для удобства предусмотрены отдельная душевая кабина и две санитарные комнаты. Такой подход к организации пространства выглядит как попытка приблизить плацкарт к уровню современных европейских поездов.
Заместитель генерального директора РЖД Иван Колесников отметил, что сейчас завершается разработка конструкторской документации, после чего будет изготовлен опытный образец. Ввод в эксплуатацию возможен только после получения всех необходимых сертификатов, а массовая закупка новых вагонов запланирована на 2027 год. Ожидается, что они будут курсировать на самых востребованных направлениях.
Если исходить из представленной информации, запуск новых плацкартных вагонов может стать важным шагом для повышения привлекательности железнодорожных перевозок в России. Увеличение спальных мест, индивидуальные опции и современный интерьер позволят сделать поездки более комфортными для разных категорий пассажиров. Важно отметить, что подобные изменения могут повлиять на стандарты обслуживания и задать новый вектор развития для всего сегмента пассажирских перевозок.
Интересно, что тенденция к обновлению транспортных средств наблюдается не только на железной дороге. Например, в сегменте мототехники также появляются модели, ориентированные на комфорт и доступность, как это видно на примере современного питбайка с улучшенными характеристиками.
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