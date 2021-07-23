Новый поезд будет дешевле самолета и сможет разгоняться до 1600 км/ч
Фото: Zeleros
Фото: Zeleros
Фото: Zeleros
Фото: Zeleros
Фото: Zeleros
Воздушное пространство над Европой перегружено, поэтому власти Евросоюза всячески поддерживают развитие альтернативных высокоскоростных транспортных систем. В частности, уже создан первый в мире комитет по стандартизации hyperloop, который курирует несколько связанных проектов.
Преимущество идеи, предложенной Hyperloop Zeleros, заключается в ее масштабируемости без лишних затрат. Это делает испанский проект пригодным для глобального использования с гораздо более низкой стоимостью инфраструктуры на милю пути. Кроме того, авторы говорят о высокой безопасности и надежности. Все капсулы Hyperloop движутся со скоростью порядка 1000 км/ч, но могут разгоняться и в полтора раза быстрее. Кроме того, система оказывается в 5 – 10 раз более энергоэффективной, чем самолет, при путешествии по одному и тому же маршруту.
Zeleros недавно объединил свои усилия со стратегическими отраслевыми партнерами Acciona, CAF Group и EIT InnoEnergy, которые выведут технологию Hyperloop на новый уровень. Прототип капсулы Z01 будет представлен в павильоне Испании на Expo Dubai в октябре 2021 года.
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