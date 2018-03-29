29 марта 2018, 12:19

Новый полуавтономный Nissan Altima

Компания Nissan представила седан Altima шестого поколения. Мировая премьера прошла в рамках Нью-Йоркского автосалона. В России модель продавалась до 2016 года под именем Teana, но вынуждена была уйти, не выдержав конкуренции с Toyota Camry.
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  Новый полуавтономный Nissan Altima Nissan Altima Новый полуавтономный Nissan Altima Nissan Altima Новый полуавтономный Nissan Altima Nissan Altima Новый полуавтономный Nissan Altima
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фото
  
Nissan Altima сменил платформу и немного прибавил в размерах. Длина и ширина увеличились на 25 мм, а размер колесной базы – сразу на 48 мм до 2 825 мм. Базу аналогичного размера использует основной соперник, новая Toyota Camry.

Внешне седан похож на концепт-кар Nissan Vmotion 2, показанный на выставке в Детройте в январе прошлого года. Автомобиль получил светодиодные фары в форме бумерангов, задние светодиодные фонари и 19-дюймовые колесные диски.

Nissan Altima
Выпускается с 1997 г.
Базовый бензиновый 2,5-литровый «атмосферник»  серьезно переработали. Теперь он выдает 191 л.с. и 244 Нм крутящего момента. При этом расход топлива серьезно снизился. В моторной гамме появилась новая «турбочетверка» 2.0 VC-Turbo (251 л.с. и 370 Нм), которая пришла на смену прежнему шестицилиндровому агрегату объемом 3,5 литра. Аналогичный турбомотор устанавливается на Infiniti QX50, но на кроссовере он выдает больше мощности. Трансмиссия – безальтернативный вариатор. Привод – передний или подключаемый полный. 

На приборной панели располагается 7-дюймовый экран бортового компьютера, а на центральной консоли – 8,0-дюймовый сенсорный дисплей обновленной информационно-развлекательной системы, который входит в состав базового оснащения. Nissan Altima оснастили комплексом полуавтономного вождения ProPilot. В ее состав входит адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе, система предупреждения столкновений и функция экстренного торможения при движении задним ходом.

Продажи в США стартуют летом. Сборку наладят на заводе Nissan в Кэнтоне (штат Миссисипи, США). Перспективы появления Nissan Teana на российском рынке пока туманны.
Новинки и концепт кары Ниссан Алтима
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Новый полуавтономный Nissan Altima
Nissan Altima сменил платформу и немного прибавил в размерах. Длина и ширина увеличились на 25 мм, а размер колесной базы – сразу на 48 мм до 2 825 мм. Базу аналогичного размера использует основной соперник, новая Toyota Camry.Внешне седан похож на концепт-кар Nissan Vmotion 2, показанный на выставке в Детройте в январе прошлого года. Автомобиль получил светодиодные фары в форме бумерангов, задние светодиодные фонари и 19-дюймовые колесные диски.{{model_2481}}Базовый бензиновый 2,5-литровый «атмосферник»  серьезно переработали. Теперь он выдает 191 л.с. и 244 Нм крутящего момента. При этом расход топлива серьезно снизился. В моторной гамме появилась новая «турбочетверка» 2.0 VC-Turbo (251 л.с. и 370 Нм), которая пришла на смену прежнему шестицилиндровому агрегату объемом 3,5 литра. Аналогичный турбомотор устанавливается на Infiniti QX50, но на кроссовере он выдает больше мощности. Трансмиссия – безальтернативный вариатор. Привод – передний или подключаемый полный. На приборной панели располагается 7-дюймовый экран бортового компьютера, а на центральной консоли – 8,0-дюймовый сенсорный дисплей обновленной информационно-развлекательной системы, который входит в состав базового оснащения. Nissan Altima оснастили комплексом полуавтономного вождения ProPilot. В ее состав входит адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе, система предупреждения столкновений и функция экстренного торможения при движении задним ходом.Продажи в США стартуют летом. Сборку наладят на заводе Nissan в Кэнтоне (штат Миссисипи, США). Перспективы появления Nissan Teana на российском рынке пока туманны.
2018-03-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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