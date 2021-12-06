Новый популярный кроссовер Renault получит странное имя «Австрал»
По замыслу маркетологов Renault, имя Austral должно ассоциироваться у европейских клиентов с яркими эмоциями и знойным югом: «это имя приглашает в путешествие и идеально подходит для внедорожника; у него гармоничный и интернациональный баланс звуков».
Новинку построят на обновленной версии модульной архитектуры CMF-C, которая широко применяется в альянсе Renault-Nissan и предусматривает установку бензиновых и гибридных силовых агрегатов. Renault Austral будет на несколько сантиметров крупнее Kadjar и Nissan Qashqai – 4 510 мм вместо 4 450 мм и 4 420 мм соответственно. Судя по опубликованному тизеру, оформление кормы будет выдержано в духе последнего Capture с бумерангами задних фонарей.
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