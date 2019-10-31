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31 октября 2019, 15:41

Новый Porsche 911 все-таки получит «механику»

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Компания Porsche официально подтвердила, что спорткар Porsche 911 нового поколения будет доступен не только с 8-диапазонным преселективным «роботом» PDK, но и с механической коробкой передач на 7 ступеней.
Новый Porsche 911 все таки получит механику

Фото: Porsche

Новый Porsche 911 все таки получит механику

 

Новый Porsche 911 все таки получит механику

 

Новый Porsche 911 все таки получит механику

 

Новый Porsche 911 все таки получит механику

 

Новый Porsche 911 все таки получит механику

 

Новый Porsche 911 все таки получит механику
Новый Porsche 911 все таки получит механику
Новый Porsche 911 все таки получит механику
Новый Porsche 911 все таки получит механику
Новый Porsche 911 все таки получит механику
Новый Porsche 911 все таки получит механику
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Поклонники «механики» были возмущены, когда спорткар Porsche 911 нового поколения (индекс 992) предложили с безальтернативной роботизированной коробкой передач. Сейчас немецкий автопроизводитель официально объявил, что в ближайшее время дилеры начнут принимать заказы на Porsche 911 Carerra S и Porsche 911 Carerra 4S в кузове купе и кабриолет, оснащенные 7-ступенчатой МКПП. Стоить версии с «механикой» будут столько же, сколько и автомобили с «роботом», но их покупатели в качестве бесплатного бонуса получат предустановленный пакет Sport Chrono с более спортивными настройками подвески и силовой установки, а также лонч-контролем. Это хорошая новость.

Плохая новость - Porsche 911 с МКПП не так хорош в спринте от 0 до 96 км/ч, как его «братья» с преселективом PDK. Упражнение занимает у купе Porsche 911 Carerra S с «механикой» порядка 4 секунд, тогда как аналогичный спорткар с «роботом» и пакетом Sport Chrono тратит на него 3,3 секунды. Максимальная скорость, к счастью, осталась без изменений – 307 км/ч. Еще один нюанс – менее мощные версии Porsche 911 Carerra и Porsche 911 Carerra 4 «механику» не получат.

Мировая премьера нового Porsche 911 состоялась в ноябре 2018 года. На автосалоне в Лос-Анджелесе публике показали две 450-сильные версии новинки – заднеприводную Carrera S и Carrera 4S с приводом на все четыре колеса. Позднее на рынок вышли стандартные Carrera и Carrera 4 с тем же 3,0-литровым мотором, дефорсированным до 385 сил. В 2019 году новинка уже стала самой прибыльной моделью Porsche. На нее пришлась треть всей выручки компании.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Курс на лето: самые красивые кабриолеты
F-type помоему достоин и первого места) ) Самая стильная тачка из представленных, имхо! Тем более что речь про кабриолеты!) А уж как он едет, мм...) А еще крутая фишка - кнопка изменения звука выхлопа на дорогих версиях) ) и тогда уж точно все шеи посворачивают) )
Anton
Назван список 5 лучших автомобилей года
Выбор Альфы откровенно удивил. Как можно включать в топ марку, которая почти неизвестна за пределами своей страны. И объяснение странное - 3 модификации, доступные покупателям.
Дмитрий
Porsche 911 Carrera GTS оценили в 6 178 000 рублей
3,3 секунды и уже 100км\ч? Нет, я бы не ней точно убился бы.
taran
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Новый Porsche 911 все-таки получит «механику»
{{material_127772}}Поклонники «механики» были возмущены, когда спорткар Porsche 911 нового поколения (индекс 992) предложили с безальтернативной роботизированной коробкой передач. Сейчас немецкий автопроизводитель официально объявил, что в ближайшее время дилеры начнут принимать заказы на Porsche 911 Carerra S и Porsche 911 Carerra 4S в кузове купе и кабриолет, оснащенные 7-ступенчатой МКПП. Стоить версии с «механикой» будут столько же, сколько и автомобили с «роботом», но их покупатели в качестве бесплатного бонуса получат предустановленный пакет Sport Chrono с более спортивными настройками подвески и силовой установки, а также лонч-контролем. Это хорошая новость.Плохая новость - Porsche 911 с МКПП не так хорош в спринте от 0 до 96 км/ч, как его «братья» с преселективом PDK. Упражнение занимает у купе Porsche 911 Carerra S с «механикой» порядка 4 секунд, тогда как аналогичный спорткар с «роботом» и пакетом Sport Chrono тратит на него 3,3 секунды. Максимальная скорость, к счастью, осталась без изменений – 307 км/ч. Еще один нюанс – менее мощные версии Porsche 911 Carerra и Porsche 911 Carerra 4 «механику» не получат.Мировая премьера нового Porsche 911 состоялась в ноябре 2018 года. На автосалоне в Лос-Анджелесе публике показали две 450-сильные версии новинки – заднеприводную Carrera S и Carrera 4S с приводом на все четыре колеса. Позднее на рынок вышли стандартные Carrera и Carrera 4 с тем же 3,0-литровым мотором, дефорсированным до 385 сил. В 2019 году новинка уже стала самой прибыльной моделью Porsche. На нее пришлась треть всей выручки компании.
2019-10-31
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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