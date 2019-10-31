31 октября 2019, 15:41
Новый Porsche 911 все-таки получит «механику»
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Компания Porsche официально подтвердила, что спорткар Porsche 911 нового поколения будет доступен не только с 8-диапазонным преселективным «роботом» PDK, но и с механической коробкой передач на 7 ступеней.
Фото: Porsche
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Плохая новость - Porsche 911 с МКПП не так хорош в спринте от 0 до 96 км/ч, как его «братья» с преселективом PDK. Упражнение занимает у купе Porsche 911 Carerra S с «механикой» порядка 4 секунд, тогда как аналогичный спорткар с «роботом» и пакетом Sport Chrono тратит на него 3,3 секунды. Максимальная скорость, к счастью, осталась без изменений – 307 км/ч. Еще один нюанс – менее мощные версии Porsche 911 Carerra и Porsche 911 Carerra 4 «механику» не получат.
Мировая премьера нового Porsche 911 состоялась в ноябре 2018 года. На автосалоне в Лос-Анджелесе публике показали две 450-сильные версии новинки – заднеприводную Carrera S и Carrera 4S с приводом на все четыре колеса. Позднее на рынок вышли стандартные Carrera и Carrera 4 с тем же 3,0-литровым мотором, дефорсированным до 385 сил. В 2019 году новинка уже стала самой прибыльной моделью Porsche. На нее пришлась треть всей выручки компании.
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F-type помоему достоин и первого места) ) Самая стильная тачка из представленных, имхо! Тем более что речь про кабриолеты!) А уж как он едет, мм...) А еще крутая фишка - кнопка изменения звука выхлопа на дорогих версиях) ) и тогда уж точно все шеи посворачивают) )
Выбор Альфы откровенно удивил. Как можно включать в топ марку, которая почти неизвестна за пределами своей страны. И объяснение странное - 3 модификации, доступные покупателям.
3,3 секунды и уже 100км\ч? Нет, я бы не ней точно убился бы.
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