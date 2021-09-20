Новый практичный внедорожник Toyota: стильный дизайн, мощный мотор и 14-дюймовый экран медиасистемы
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
В моторную гамму вошел новый 3,5-литровый битурбомотор V6 мощностью 394 л.с. (650 Нм). Он вытеснил 5,6-литровый V8. Кроме того, у пикапа в «экстремальной» версии TRD Pro с усиленной подвеской появится гибридная модификация i-Force с инсталлированным в 10-ступенчатый «автомат» электродвигателем. Суммарная отдача гибридной установки достигает 443 л.с. (790 Нм). Новая Tundra может буксировать на 800 кг больше груза (5,4 тонны), но это все равно чуть меньше, чем у основных конкурентов: Ford F-150 (5,8 тонны) и Ram 1500 (5,8 тонны).
В списке стандартного оснащения значатся много электронных помощников: адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе, система автоматического экстренного торможения, система мониторинга «слепых» зон, система помощи при проезде на перекрёстке, адаптивный свет и система предупреждения об объектах в поперечном направлении при выезде задним ходом.
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