Премиальный гибрид из Китая: знакомимся с GAC S9 перед стартом продаж в России

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

Автор: Дарья Климова

20 мая 2026, 14:44

Новый премиальный кроссовер GAC S9 готов к запуску в России: первые подробности

В России скоро стартуют продажа премиального гибридного кроссовера GAC S9 - флагманской модели бренда. Автомобиль сочетает технологичность, комфорт и динамику: с запасом хода в 1 019 км, разгоном до 100 км/ч за 7,2 секунды и быстрой зарядкой батареи за 15 минут он претендует на внимание тех, кто ищет статусную и функциональную машину для города и дальних поездок.

Компания GAC анонсировала скорый выход на российский рынок своего флагмана - полноразмерного гибридного кроссовера GAC S9. Производитель раскрыл ключевые характеристики и техническое оснащение модели.

Как уточнили 110km.ru в пресс-службе бренда, GAC S9 относится к классу полноразмерных SUV. Внушительные размеры обеспечивают просторный салон и высокий уровень комфорта: длина автомобиля составляет 5 060 мм, ширина - 1 950 мм, высота - 1 760 мм, а колёсная база достигает 2 930 мм. Благодаря такой базе в салоне комфортно даже пассажирам ростом выше 190 см.

Модель представляет собой последовательный гибрид (REEV) с двумя электромоторами - на передней и задней осях. Это обеспечивает полноценный электрический полный привод с мгновенным перераспределением тяги. В системе задействован турбированный бензиновый двигатель объёмом 1,5 л, который работает как генератор для поддержания заряда батареи. Максимальная мощность силовой установки достигает 340 л. с. (250 кВт), а 30‑минутная мощность электромоторов, учитываемая при расчёте транспортного налога, составляет 147 л. с. (108 кВт). Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 7,2 секунды, а комбинированный расход топлива при разряженной батарее - 7,4 л на 100 км.

Автомобиль одинаково удобен для городских поездок и дальних путешествий. Суммарный запас хода по циклу NEDC составляет 1 019 км, при этом на электротяге можно преодолеть до 208 км. Кроссовер оснащён тяговой батареей NMC производства CATL ёмкостью 44,5 кВт·ч. Время быстрой зарядки с 30 до 80 % составляет всего 15 минут.

Комфорт и управляемость дополняет адаптивная подвеска SDC, которая автоматически меняет жёсткость амортизаторов в зависимости от режима движения. Водителю доступны четыре варианта: Эко, Комфорт, Спорт и персональный режим, позволяющий настроить параметры под свои предпочтения.

Кроссовер получил интеллектуальный комплекс систем помощи водителю ADAS. В него входит адаптивный круиз‑контроль (ACC) с функцией полной остановки и возобновления движения, система удержания в полосе, а также система автоматической парковки.

Новый GAC S9 позиционируется как автомобиль для тех, кто ценит технологичность, статус и уверенность на дороге. Более подробная информация о комплектациях, оснащении и ценах будет объявлена в рамках официального старта продаж на российском рынке.

Упомянутые марки: GAC
Похожие материалы ГАК

