Премиальный гибрид из Китая: знакомимся с GAC S9 перед стартом продаж в России

20 мая 2026, 14:44
Новый премиальный кроссовер GAC S9 готов к запуску в России: первые подробности
В России скоро стартуют продажа премиального гибридного кроссовера GAC S9 - флагманской модели бренда. Автомобиль сочетает технологичность, комфорт и динамику: с запасом хода в 1 019 км, разгоном до 100 км/ч за 7,2 секунды и быстрой зарядкой батареи за 15 минут он претендует на внимание тех, кто ищет статусную и функциональную машину для города и дальних поездок.
Компания GAC анонсировала скорый выход на российский рынок своего флагмана - полноразмерного гибридного кроссовера GAC S9. Производитель раскрыл ключевые характеристики и техническое оснащение модели.
Как уточнили 110km.ru в пресс-службе бренда, GAC S9 относится к классу полноразмерных SUV. Внушительные размеры обеспечивают просторный салон и высокий уровень комфорта: длина автомобиля составляет 5 060 мм, ширина - 1 950 мм, высота - 1 760 мм, а колёсная база достигает 2 930 мм. Благодаря такой базе в салоне комфортно даже пассажирам ростом выше 190 см.
Модель представляет собой последовательный гибрид (REEV) с двумя электромоторами - на передней и задней осях. Это обеспечивает полноценный электрический полный привод с мгновенным перераспределением тяги. В системе задействован турбированный бензиновый двигатель объёмом 1,5 л, который работает как генератор для поддержания заряда батареи. Максимальная мощность силовой установки достигает 340 л. с. (250 кВт), а 30‑минутная мощность электромоторов, учитываемая при расчёте транспортного налога, составляет 147 л. с. (108 кВт). Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 7,2 секунды, а комбинированный расход топлива при разряженной батарее - 7,4 л на 100 км.
Автомобиль одинаково удобен для городских поездок и дальних путешествий. Суммарный запас хода по циклу NEDC составляет 1 019 км, при этом на электротяге можно преодолеть до 208 км. Кроссовер оснащён тяговой батареей NMC производства CATL ёмкостью 44,5 кВт·ч. Время быстрой зарядки с 30 до 80 % составляет всего 15 минут.
Комфорт и управляемость дополняет адаптивная подвеска SDC, которая автоматически меняет жёсткость амортизаторов в зависимости от режима движения. Водителю доступны четыре варианта: Эко, Комфорт, Спорт и персональный режим, позволяющий настроить параметры под свои предпочтения.
Кроссовер получил интеллектуальный комплекс систем помощи водителю ADAS. В него входит адаптивный круиз‑контроль (ACC) с функцией полной остановки и возобновления движения, система удержания в полосе, а также система автоматической парковки.
Новый GAC S9 позиционируется как автомобиль для тех, кто ценит технологичность, статус и уверенность на дороге. Более подробная информация о комплектациях, оснащении и ценах будет объявлена в рамках официального старта продаж на российском рынке.
Похожие материалы ГАК
20.05.2026, 18:38
Как Chery превратилась из провинциального завода в мирового автогиганта
Chery Automobile Co., Ltd стартовала в 1997 году как небольшой завод в Аньхое, а сегодня занимает заметное место на мировом рынке. Почему этот путь оказался уникальным и какие решения позволили бренду выйти за пределы Китая - разбираемся в деталях.Читать далее
20.05.2026, 18:33
Как кондиционер влияет на расход топлива: мифы, реальные цифры и современные технологии
Вопрос о том, насколько кондиционер увеличивает расход топлива, волнует многих водителей. Современные исследования и технологии показывают: влияние есть, но оно гораздо меньше, чем принято считать. Разбираемся, что изменилось и почему важно знать реальные цифры.Читать далее
20.05.2026, 18:11
Обновленная Lada Niva Legend готовится к премьере на ПМЭФ 2026: что изменится
АвтоВАЗ анонсировал премьеру обновленной Lada Niva Legend на Петербургском экономическом форуме. Модель обещает свежие технические решения и улучшенную эргономику. Почему это событие может повлиять на рынок и какие еще автомобили покажут - разбираемся, что важно знать уже сейчас.Читать далее
20.05.2026, 17:49
Mazda2: как виртуальный художник переосмыслил устаревший хэтчбек с помощью CGI
Mazda2 уже 12 лет не меняет поколение, а свежих новостей о преемнике нет. На фоне затянувшегося обновления энтузиасты берут инициативу в свои руки: виртуальный художник Theottle создал современный облик модели, вдохновившись концептом Vision X-Compact. Почему это важно для рынка и как меняется подход к рестайлингу - в материале.Читать далее
20.05.2026, 15:34
Chery готовит выход на рынок США: что мешает китайскому автогиганту
Chery может стать первым крупным китайским брендом, который рискнет выйти на рынок США. Но на пути стоят высокие пошлины и политические барьеры. Почему автоконцерн не спешит и что изменится для покупателей - разбираемся, какие подводные камни скрывает эта история.Читать далее
20.05.2026, 14:20
Суд обязал дилера Chery выплатить более 6 млн руб. из-за неисправностей авто
В Оренбурге владелец нового автомобиля Chery через суд добился возврата денег и компенсации после череды серьезных поломок. Решение суда может стать прецедентом для других покупателей, столкнувшихся с заводскими дефектами. Почему дилеры не всегда спешат решать проблемы клиентов и что грозит тем, кто игнорирует жалобы - разбираемся в деталях.Читать далее
20.05.2026, 14:01
Volvo XC60 готовится к третьему рестайлингу: обновления вместо новой генерации
Volvo XC60, несмотря на возраст, вновь выходит на тесты с минимальным камуфляжем. Шведский бренд предпочитает обновлять популярный кроссовер, а не запускать новое поколение. Разбираемся, какие перемены ждут модель и почему это важно для рынка.Читать далее
20.05.2026, 13:55
Внедорожники Oting Paladin и пикапы Palasso почти исчезли из автосалонов России
В России почти не осталось новых Paladin и Palasso - дилеры распродали почти все машины Oting. Но бренд не собирается уходить: представители уверяют, что модельный ряд будет обновляться. Почему это важно сейчас и что ждет покупателей - разбираемся, что происходит на рынке.Читать далее
20.05.2026, 12:31
Китайские автомобили обошли европейские по безопасности на вторичном рынке России
Китайские авто больше не вызывают опасений у покупателей. Новые бренды уверенно занимают рынок. Эксперты отмечают высокий уровень безопасности. Узнайте, что изменилось за последние годы.Читать далее
20.05.2026, 12:14
Tenet готовит к выходу новый седан: раскрыты ключевые характеристики модели
На российском рынке готовится появление нового седана Tenet, который может стать заметным игроком в своем классе. Мало кто знает, что автомобиль получит современные опции и мощные моторы. Премьера уже назначена, а эксперты обсуждают, как новинка повлияет на конкуренцию. Какие особенности ждут покупателей и почему этот запуск важен именно сейчас - разбираемся подробно.Читать далее
