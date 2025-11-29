Лайка 2025: обновленный интерьер, больше пространства и две комплектации – что выбрать

Новый прицеп Лайка для путешествий: комфорт и функциональность для четверых

Встречайте свежий прицеп Лайка для четверых. Две версии, множество опций и современный дизайн. Узнайте, чем отличается новинка от флагмана. Подробности о комплектациях и возможностях – в нашем материале.

В 2025 году на российском рынке появился новый прицеп для путешествий – Лайка, рассчитанная на четверых человек. Эта модель вобрала в себя лучшие черты популярного флагмана «Лиса 3400», но получила полностью обновленный интерьер и увеличенные габариты.

Габариты прицепа составляют 5100 мм в длину, 2160 мм в ширину и 2600 мм в высоту. Внутри предусмотрены четыре сидячих и столько же спальных мест, что делает Лайку отличным выбором для семейных поездок или компаний с друзьями. В версии «Стандарт» уже есть все необходимое для комфортного отдыха: прочный кронштейн из нержавеющей стали, дисковые тормоза, рессорная подвеска, жилой модуль с мебелью и подушками, отдельный санузел, вместительный бак для чистой воды на 85 литров, дизельный котел, холодильник на 95 литров, газовая плита с мойкой, две отдельные панели по 180 Вт, гелевая аккумуляторная батарея на 100 А/ч, усиленные ступицы, современный блок управления с контроллером MPTT и зарядкой до 30 А, а также четыре стояночные опоры.

Стоимость комплектации «Стандарт» составляет 2 450 000 рублей. Для тех, кто хочет большего, предусмотрена версия «Люкс». В качестве дополнительного устройства используются люки с вентиляторами, маркизой длиной 3 метра, внешней кухней, запасным колесом, индивидуальной окраской и москитной сеткой на двери.

Список опций впечатляет: можно установить дополнительно маркизу с разными стенками, крепление для велосипедов, еще один аккумулятор, кондиционер, внешний душ, душевую маркизу, пневматическую подвеску, рейлинги, лестницу на крышу, освещение по периметру, дополнительную розетку, москитную сетку на дверь, кассетный туалет и многое другое. Все опции доступны за отдельную плату, что позволяет собрать прицеп под ваши нужды.

Технические характеристики Лайки также заслуживают внимания. Масса модуля – 1300 кг, размеры спальных мест варьируются от 1950х1300 до 1950х650 мм. Внутри установлены окна разных размеров, москитные сетки и шторки блекаут.