Лайка 2025: обновленный интерьер, больше пространства и две комплектации – что выбрать

29 ноября 2025, 07:48
Новый прицеп Лайка для путешествий: комфорт и функциональность для четверых
Новый прицеп Лайка для путешествий: комфорт и функциональность для четверых
Встречайте свежий прицеп Лайка для четверых. Две версии, множество опций и современный дизайн. Узнайте, чем отличается новинка от флагмана. Подробности о комплектациях и возможностях – в нашем материале.
В 2025 году на российском рынке появился новый прицеп для путешествий – Лайка, рассчитанная на четверых человек. Эта модель вобрала в себя лучшие черты популярного флагмана «Лиса 3400», но получила полностью обновленный интерьер и увеличенные габариты.
Габариты прицепа составляют 5100 мм в длину, 2160 мм в ширину и 2600 мм в высоту. Внутри предусмотрены четыре сидячих и столько же спальных мест, что делает Лайку отличным выбором для семейных поездок или компаний с друзьями. В версии «Стандарт» уже есть все необходимое для комфортного отдыха: прочный кронштейн из нержавеющей стали, дисковые тормоза, рессорная подвеска, жилой модуль с мебелью и подушками, отдельный санузел, вместительный бак для чистой воды на 85 литров, дизельный котел, холодильник на 95 литров, газовая плита с мойкой, две отдельные панели по 180 Вт, гелевая аккумуляторная батарея на 100 А/ч, усиленные ступицы, современный блок управления с контроллером MPTT и зарядкой до 30 А, а также четыре стояночные опоры.
Стоимость комплектации «Стандарт» составляет 2 450 000 рублей. Для тех, кто хочет большего, предусмотрена версия «Люкс». В качестве дополнительного устройства используются люки с вентиляторами, маркизой длиной 3 метра, внешней кухней, запасным колесом, индивидуальной окраской и москитной сеткой на двери.
Список опций впечатляет: можно установить дополнительно маркизу с разными стенками, крепление для велосипедов, еще один аккумулятор, кондиционер, внешний душ, душевую маркизу, пневматическую подвеску, рейлинги, лестницу на крышу, освещение по периметру, дополнительную розетку, москитную сетку на дверь, кассетный туалет и многое другое. Все опции доступны за отдельную плату, что позволяет собрать прицеп под ваши нужды.
Технические характеристики Лайки также заслуживают внимания. Масса модуля – 1300 кг, размеры спальных мест варьируются от 1950х1300 до 1950х650 мм. Внутри установлены окна разных размеров, москитные сетки и шторки блекаут.
Похожие материалы
-
29.11.2025, 08:34
Audi RS 7 Sportback Performance 2026: бизнес-седан с характером спорткара и любовью к снегу
Audi RS 7 Sportback Performance 2026 сочетает роскошь и спортивный характер. Модель выделяется мощным V8 и уникальным дизайном. Финальный выпуск обещает стать редкостью. Узнайте, чем удивляет этот бизнес-седан на снегу.Читать далее
-
29.11.2025, 08:12
Adria Action Sport 2026: обновленный прицеп-капля стал еще удобнее и современнее
Adria Action Sport 2026 получил свежий дизайн и новые решения. Внутри стало просторнее и светлее. Улучшена эргономика и добавлены современные опции. Модель обещает удивить даже опытных путешественников.Читать далее
-
29.11.2025, 08:00
Эксперт обьяснил почему автомобиль нельзя надолго оставлять без движения
Длительный простой очень вредит автомобилю. Это сильно сокращает его ресурс. Узнайте, какие узлы страдают первыми. Простые советы помогут избежать ремонта. Не дайте машине превратиться в хлам.Читать далее
-
29.11.2025, 07:31
Рендеры показали, что рестайлинг не спасет BMW 7 Series 2027 года
BMW готовит обновление для 7 Series, но революции ждать не стоит. Новая модель сохранит платформу предшественника. Внешность изменится, но не кардинально. Подробности о рестайлинге уже обсуждают в сети. Что ждет поклонников бренда – интрига сохраняется.Читать далее
-
29.11.2025, 07:24
Виртуальный Ford Maverick 300T Single Cab: каким мог бы быть рабочий пикап
В сети появился необычный рендер Ford Maverick с одинарной кабиной. Такой вариант не планируется к выпуску, но идея вызвала интерес. Дизайнер предложил свою версию рабочего пикапа. Подробности и размышления о перспективах – в нашем материале.Читать далее
-
29.11.2025, 07:01
Nixon: новый кемпер для путешествий с максимальным комфортом и индивидуальностью
Мобильный дом на колесах становится все популярнее. Кемперы Nixon созданы для тех, кто мечтает о свободе и комфорте. Узнайте, почему такие авто выбирают для приключений. Какие возможности открывает индивидуальная настройка? Оцените преимущества современного кемпера.Читать далее
-
29.11.2025, 06:14
Casita Discovery FM: первый двухосный фибергласовый прицеп с ванной и гибкой планировкой
Casita Travel Trailers выпустила уникальный прицеп Discovery FM длиной 24 фута. Это первый двухосный фибергласовый дом на колесах бренда. Модель получила сухую ванную, несколько вариантов планировки и подходит для круглогодичного использования. Внутри – простор, удобство и множество опций для путешествий.Читать далее
-
29.11.2025, 06:10
Skoda официально выходит на рынок Саудовской Аравии с шестью моделями
Skoda расширяет свое присутствие на Ближнем Востоке, начав продажи в Саудовской Аравии. Компания делает ставку на цифровые шоурумы и ориентируется на молодых водителей и семейных клиентов. Открытие флагманского дилерского центра в Эр-Рияде запланировано на 2025 год. Какие модели появятся и чего ждать покупателям - читайте в нашем материале.Читать далее
-
29.11.2025, 05:57
Электрический хэтчбек Cupra Raval выходит на дороги: до 223 л.с. и новая платформа
Cupra Raval готовится к дебюту в 2026 году. Модель построена на новой платформе MEB+. Электрокар обещает до 223 л.с. и три версии. Ожидается, что новинка станет ярким событием для поклонников городских авто.Читать далее
-
29.11.2025, 05:51
GMC Savana 2026 подорожал: новые цены на все версии фургона в США
GMC Savana 2026 модельного года стал дороже во всех комплектациях. Цены выросли на сотни долларов, стоимость доставки тоже увеличилась. Новых опций почти нет, но изменения в прайс-листе заметны. Почему производитель решил поднять стоимость — читайте в нашем материале.Читать далее
Похожие материалы
-
29.11.2025, 08:34
Audi RS 7 Sportback Performance 2026: бизнес-седан с характером спорткара и любовью к снегу
Audi RS 7 Sportback Performance 2026 сочетает роскошь и спортивный характер. Модель выделяется мощным V8 и уникальным дизайном. Финальный выпуск обещает стать редкостью. Узнайте, чем удивляет этот бизнес-седан на снегу.Читать далее
-
29.11.2025, 08:12
Adria Action Sport 2026: обновленный прицеп-капля стал еще удобнее и современнее
Adria Action Sport 2026 получил свежий дизайн и новые решения. Внутри стало просторнее и светлее. Улучшена эргономика и добавлены современные опции. Модель обещает удивить даже опытных путешественников.Читать далее
-
29.11.2025, 08:00
Эксперт обьяснил почему автомобиль нельзя надолго оставлять без движения
Длительный простой очень вредит автомобилю. Это сильно сокращает его ресурс. Узнайте, какие узлы страдают первыми. Простые советы помогут избежать ремонта. Не дайте машине превратиться в хлам.Читать далее
-
29.11.2025, 07:31
Рендеры показали, что рестайлинг не спасет BMW 7 Series 2027 года
BMW готовит обновление для 7 Series, но революции ждать не стоит. Новая модель сохранит платформу предшественника. Внешность изменится, но не кардинально. Подробности о рестайлинге уже обсуждают в сети. Что ждет поклонников бренда – интрига сохраняется.Читать далее
-
29.11.2025, 07:24
Виртуальный Ford Maverick 300T Single Cab: каким мог бы быть рабочий пикап
В сети появился необычный рендер Ford Maverick с одинарной кабиной. Такой вариант не планируется к выпуску, но идея вызвала интерес. Дизайнер предложил свою версию рабочего пикапа. Подробности и размышления о перспективах – в нашем материале.Читать далее
-
29.11.2025, 07:01
Nixon: новый кемпер для путешествий с максимальным комфортом и индивидуальностью
Мобильный дом на колесах становится все популярнее. Кемперы Nixon созданы для тех, кто мечтает о свободе и комфорте. Узнайте, почему такие авто выбирают для приключений. Какие возможности открывает индивидуальная настройка? Оцените преимущества современного кемпера.Читать далее
-
29.11.2025, 06:14
Casita Discovery FM: первый двухосный фибергласовый прицеп с ванной и гибкой планировкой
Casita Travel Trailers выпустила уникальный прицеп Discovery FM длиной 24 фута. Это первый двухосный фибергласовый дом на колесах бренда. Модель получила сухую ванную, несколько вариантов планировки и подходит для круглогодичного использования. Внутри – простор, удобство и множество опций для путешествий.Читать далее
-
29.11.2025, 06:10
Skoda официально выходит на рынок Саудовской Аравии с шестью моделями
Skoda расширяет свое присутствие на Ближнем Востоке, начав продажи в Саудовской Аравии. Компания делает ставку на цифровые шоурумы и ориентируется на молодых водителей и семейных клиентов. Открытие флагманского дилерского центра в Эр-Рияде запланировано на 2025 год. Какие модели появятся и чего ждать покупателям - читайте в нашем материале.Читать далее
-
29.11.2025, 05:57
Электрический хэтчбек Cupra Raval выходит на дороги: до 223 л.с. и новая платформа
Cupra Raval готовится к дебюту в 2026 году. Модель построена на новой платформе MEB+. Электрокар обещает до 223 л.с. и три версии. Ожидается, что новинка станет ярким событием для поклонников городских авто.Читать далее
-
29.11.2025, 05:51
GMC Savana 2026 подорожал: новые цены на все версии фургона в США
GMC Savana 2026 модельного года стал дороже во всех комплектациях. Цены выросли на сотни долларов, стоимость доставки тоже увеличилась. Новых опций почти нет, но изменения в прайс-листе заметны. Почему производитель решил поднять стоимость — читайте в нашем материале.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве