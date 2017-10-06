6 октября 2017, 18:39
Новый причал в Старой Ладоге сдадут в эксплуатацию совсем скоро
Первый в Ленинградской области причал т.н. палового типа для круизных пассажирских судов, расположенный в Старой Ладоге, прямо у Никольского мужского монастыря, будет введен в эксплуатацию в начале ноября 2017 года.
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Пресс-служба областного Правительства информирует, что первые туристические лайнеры смогут швартоваться к новому причалу уже летом 2018 года. Остановку в Старой Ладоге смогут делать круизные суда, рассчитанные на размещение порядка 300 пассажиров.
Строительство причала ведётся в рамках инвестиционного проекта. Единовременный объём вложенных частных средств составляет порядка 50 млн рублей.
Причалы палового типа минимально используют береговую черту, что важно в местах расположения объектов культурно-исторического наследия и относительно быстро вводятся в эксплуатацию.
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Я на лето взял себе Profil Tyres, здесь http:// mirao.ru/ . Очень доволен, хочу теперь и зимний приобрести, но по долгу службы переехал сейчас во Владимир. Кто нибудь знает, где можно во Владимере купить? не очень хочется через москву заказывать
Нормально
Спасибо, вам большое. Поеду посмотрю.
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