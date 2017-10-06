6 октября 2017, 18:39

Новый причал в Старой Ладоге сдадут в эксплуатацию совсем скоро

Первый в Ленинградской области причал т.н. палового типа для круизных пассажирских судов, расположенный в Старой Ладоге, прямо у Никольского мужского монастыря, будет введен в эксплуатацию в начале ноября 2017 года.
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В эти дни подрядчик приступил к заливке бетона в сваи-оболочку, которые установлены на дне реки Волхов. На объекте появится леерное ограждение художественной ковки, выполненное по лекалам XIX века. Леера отвечают за безопасный проход пассажиров от причала до берега. В качестве напольного покрытия причала предполагается использовать палубную доску.

Пресс-служба областного Правительства информирует, что первые туристические лайнеры смогут швартоваться к новому причалу уже летом 2018 года. Остановку в Старой Ладоге смогут делать круизные суда, рассчитанные на размещение порядка 300 пассажиров.

Строительство причала ведётся в рамках инвестиционного проекта. Единовременный объём вложенных частных средств составляет порядка 50 млн рублей.

Причалы палового типа минимально используют береговую черту, что важно в местах расположения объектов культурно-исторического наследия и относительно быстро вводятся в эксплуатацию.

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Новый причал в Старой Ладоге сдадут в эксплуатацию совсем скоро
{{material_37904}} В эти дни подрядчик приступил к заливке бетона в сваи-оболочку, которые установлены на дне реки Волхов. На объекте появится леерное ограждение художественной ковки, выполненное по лекалам XIX века. Леера отвечают за безопасный проход пассажиров от причала до берега. В качестве напольного покрытия причала предполагается использовать палубную доску. Пресс-служба областного Правительства информирует, что первые туристические лайнеры смогут швартоваться к новому причалу уже летом 2018 года. Остановку в Старой Ладоге смогут делать круизные суда, рассчитанные на размещение порядка 300 пассажиров. Строительство причала ведётся в рамках инвестиционного проекта. Единовременный объём вложенных частных средств составляет порядка 50 млн рублей. Причалы палового типа минимально используют береговую черту, что важно в местах расположения объектов культурно-исторического наследия и относительно быстро вводятся в эксплуатацию.
2017-10-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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