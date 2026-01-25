Что грозит привычным автодомам: мало кто знает, как изменился подход к планировке и комфорту в современных пятых колесах

Новый пятитонник SportTrek 312VTB: свежий взгляд на универсальность кемперов

В мире автодомов редко появляются по-настоящему необычные решения, но новый SportTrek 312VTB от Venture RV способен удивить даже опытных путешественников. Чем отличается эта модель от привычных кемперов, какие скрытые возможности заложены в ее конструкции и почему производитель делает ставку на универсальность? Разбираемся в деталях и особенностях новинки, которая уже привлекла внимание экспертов и автолюбителей.

Пятое колесо давно стало символом свободы для тех, кто не мыслит жизни без путешествий в естественных условиях. Однако большинство современных автодомов мало чем отличаются друг от друга: планировки, стандартный уровень комфорта, недорогой набор опций. Но в 2026 году на рынке появился игрок, который решил нарушить устоявшиеся правила.

Фото: Venture RV

Venture RV, известный своими легкими и ультралегкими прицепами, представил новую модель пятитонника SportTrek 312VTB. Эта новинка сразу же вызвала интерес у поклонников автотуризма благодаря необычному подходу к внутренней организации пространства и неожиданным решениям в планировке.

Главная особенность SportTrek 312VTB — это так называемая «секретная» комната, которая не бросается в глаза при первом осмотре. Производитель сделал ставку на универсальность: пространство можно использовать в качестве дополнительной спальни, рабочего кабинета или даже мини-спортзала. Такой подход позволяет владельцам адаптировать автодом к своим нуждам, не жертвуя комфортом и функциональностью.

Фото: Venture RV

Внутри SportTrek 312VTB ощущается простор, несмотря на компактные внешние габариты. Инженеры Venture RV грамотно распределили зоны отдыха, хранения и приготовления пищи. Кухонный блок оборудован современной техникой, столовая зона легко трансформируется в дополнительное спальное место. В отделке преобладают светлые тона, которые визуально расширяют пространство и создают ощущение уюта.

Особое внимание уделено системе хранения: шкафы, ниши и закрытые ящики позволяют разместить все необходимое для длительных поездок. Даже в комплектации предусмотрены решения, которые обычно встречаются только в более дорогих моделях — например, раздельный санузел и просторная душевая кабина.

Фото: Venture RV

Еще один плюс - продуманная система климат-контроля. В SportTrek 312VTB установлены современные кондиционеры и отопители, что делает пребывание в автодоме комфортным в любое время года. Для российских условий это особенно актуально.

Производитель не забыл и о безопасности. В конструкции использованы прочные материалы, а основа рассчитана на длительные поездки по дорогам разного качества. В рассматриваемой версии уже есть система контроля давления в шинах, что снижает риск неприятных ситуаций в пути.

SportTrek 312VTB – это не просто очередной автодом, а попытка переосмыслить привычный формат пятого колеса. Универсальность, скрытые возможности и внимание к деталям делают эту модель интересной не только для опытных автотуристов, но и для тех, кто только задумывается о путешествиях на колесах. В условиях растущего интереса к мобильным домам и меняющихся предпочтений покупателей такие решения могут задать новый вектор развития всей отрасли.