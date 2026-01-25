Что грозит привычным автодомам: мало кто знает, как изменился подход к планировке и комфорту в современных пятых колесах

25 января 2026, 08:40
Новый пятитонник SportTrek 312VTB: свежий взгляд на универсальность кемперов
Новый пятитонник SportTrek 312VTB: свежий взгляд на универсальность кемперов
В мире автодомов редко появляются по-настоящему необычные решения, но новый SportTrek 312VTB от Venture RV способен удивить даже опытных путешественников. Чем отличается эта модель от привычных кемперов, какие скрытые возможности заложены в ее конструкции и почему производитель делает ставку на универсальность? Разбираемся в деталях и особенностях новинки, которая уже привлекла внимание экспертов и автолюбителей.
Пятое колесо давно стало символом свободы для тех, кто не мыслит жизни без путешествий в естественных условиях. Однако большинство современных автодомов мало чем отличаются друг от друга: планировки, стандартный уровень комфорта, недорогой набор опций. Но в 2026 году на рынке появился игрок, который решил нарушить устоявшиеся правила.
Venture RV, известный своими легкими и ультралегкими прицепами, представил новую модель пятитонника SportTrek 312VTB. Эта новинка сразу же вызвала интерес у поклонников автотуризма благодаря необычному подходу к внутренней организации пространства и неожиданным решениям в планировке.
Главная особенность SportTrek 312VTB — это так называемая «секретная» комната, которая не бросается в глаза при первом осмотре. Производитель сделал ставку на универсальность: пространство можно использовать в качестве дополнительной спальни, рабочего кабинета или даже мини-спортзала. Такой подход позволяет владельцам адаптировать автодом к своим нуждам, не жертвуя комфортом и функциональностью.
Внутри SportTrek 312VTB ощущается простор, несмотря на компактные внешние габариты. Инженеры Venture RV грамотно распределили зоны отдыха, хранения и приготовления пищи. Кухонный блок оборудован современной техникой, столовая зона легко трансформируется в дополнительное спальное место. В отделке преобладают светлые тона, которые визуально расширяют пространство и создают ощущение уюта.
Особое внимание уделено системе хранения: шкафы, ниши и закрытые ящики позволяют разместить все необходимое для длительных поездок. Даже в комплектации предусмотрены решения, которые обычно встречаются только в более дорогих моделях — например, раздельный санузел и просторная душевая кабина.
Еще один плюс - продуманная система климат-контроля. В SportTrek 312VTB установлены современные кондиционеры и отопители, что делает пребывание в автодоме комфортным в любое время года. Для российских условий это особенно актуально.
Производитель не забыл и о безопасности. В конструкции использованы прочные материалы, а основа рассчитана на длительные поездки по дорогам разного качества. В рассматриваемой версии уже есть система контроля давления в шинах, что снижает риск неприятных ситуаций в пути.
SportTrek 312VTB – это не просто очередной автодом, а попытка переосмыслить привычный формат пятого колеса. Универсальность, скрытые возможности и внимание к деталям делают эту модель интересной не только для опытных автотуристов, но и для тех, кто только задумывается о путешествиях на колесах. В условиях растущего интереса к мобильным домам и меняющихся предпочтений покупателей такие решения могут задать новый вектор развития всей отрасли.
Похожие материалы
-
25.01.2026, 10:53
Torsus Praetorian получил экспедиционную версию для автономных путешествий
Torsus Praetorian в новой модификации Liberra - это не просто внедорожный автобус, а настоящий дом на колесах для четырех человек. Cпециалисты совместно создали уникальное решение для длительных экспедиций, где автономность и комфорт выходят на первый план. Узнайте, чем удивляет этот автодом и почему он может стать выбором для самых требовательных путешественников.Читать далее
-
25.01.2026, 09:44
Возвращение Shelby Daytona: как классика спорткаров адаптируется к 2030-м
Shelby Daytona вновь в центре внимания - британская AC Cars готовит переосмысленную версию культового купе для нового десятилетия. Как изменится легенда, что сохранит от оригинала и почему этот проект уже обсуждают эксперты и фанаты - разбираемся в деталях.Читать далее
-
25.01.2026, 09:31
Как Belgee адаптирует автомобили Geely для рынка России
Белорусские автомобили Belgee - это не просто копии Geely, а результат глубокой адаптации под местные условия. В статье разбираем, какие доработки внедряют на заводе в Борисове, как это влияет на эксплуатацию и почему Belgee становится все более популярным выбором среди автолюбителей СНГ.Читать далее
-
25.01.2026, 09:13
Новый автодом на базе Lada Niva Legend — оптимальное решение для российского туризма
В России были проведены испытания автодома на базе Lada Niva Legend. Модель адаптировали под отечественные реалии, условия эксплуатации и оснастили газобаллонным оборудованием. Подробности - в материале.Читать далее
-
25.01.2026, 09:11
Сравнение Haval Jolion и Belgee X50: особенности популярных кроссоверов
Haval Jolion и Belgee X50 - два востребованных кроссовера на российском рынке, каждый со своими сильными сторонами. Экспертный разбор комплектаций, динамики, оснащения и нюансов эксплуатации поможет определиться с выбором между этими моделями.Читать далее
-
25.01.2026, 08:50
Редкий полноразмерный микроавтобус GMC Savana выставлен на продажу в России
В Нижнем Новгороде появился на продаже уникальный GMC Savana 2005 года - полноразмерный американский микроавтобус с капитальным ремонтом двигателя, газовым оборудованием и обновленным салоном. Цена сопоставима с новой Вестой, но что еще важно знать о таком выборе? Разбираемся в деталях и особенностях этого предложения.Читать далее
-
25.01.2026, 08:35
Китайские автомобили в России: где и как собирают популярные модели
В 2025 году российский рынок автомобилей пережил новую волну локализации: Haval укрепил позиции с заводом полного цикла, Geely теперь собирают на белорусском Belgee, а Chery и Exeed временно ушли с конвейера. Какие еще бренды ищут пути для сборки, и как меняется структура производства - разбираемся в деталях.Читать далее
-
25.01.2026, 06:53
Yamaha Tenere 700 с новым обвесом: лимитированный комплект в стиле Baja
Yamaha Tenere 700 получил уникальный лимитированный комплект кузова, вдохновленный гонками Baja. Португальские мастера из Holy Moly Motorcycles создали не просто тюнинг, а полноценный образ для любителей приключений. Чем выделяется этот проект и почему он уже на слуху у поклонников мотоциклов - рассказываем в материале.Читать далее
-
25.01.2026, 06:40
LADA Granta Cross: особенности, слабые места и нюансы эксплуатации
Подробный разбор слабых сторон и эксплуатационных нюансов LADA Granta Cross. Какие проблемы чаще всего встречаются у владельцев, что можно исправить своими силами, и почему этот универсал все равно остается одним из самых востребованных на рынке - читайте в нашем материале.Читать далее
-
25.01.2026, 06:28
Сравнение Volvo EX60, Mercedes-Benz GLC EQ, BMW iX3 и Audi Q6 e-tron 2027 модельного года
Volvo EX60, Mercedes-Benz GLC EQ, BMW iX3 и Audi Q6 e-tron - новые электрокроссоверы, которые меняют представление о безопасности, технологиях и стиле. Разбираемся, чем удивляют эти модели, какие особенности и нюансы стоит учитывать при выборе, и почему конкуренция между ними становится все острее.Читать далее
Похожие материалы
-
25.01.2026, 10:53
Torsus Praetorian получил экспедиционную версию для автономных путешествий
Torsus Praetorian в новой модификации Liberra - это не просто внедорожный автобус, а настоящий дом на колесах для четырех человек. Cпециалисты совместно создали уникальное решение для длительных экспедиций, где автономность и комфорт выходят на первый план. Узнайте, чем удивляет этот автодом и почему он может стать выбором для самых требовательных путешественников.Читать далее
-
25.01.2026, 09:44
Возвращение Shelby Daytona: как классика спорткаров адаптируется к 2030-м
Shelby Daytona вновь в центре внимания - британская AC Cars готовит переосмысленную версию культового купе для нового десятилетия. Как изменится легенда, что сохранит от оригинала и почему этот проект уже обсуждают эксперты и фанаты - разбираемся в деталях.Читать далее
-
25.01.2026, 09:31
Как Belgee адаптирует автомобили Geely для рынка России
Белорусские автомобили Belgee - это не просто копии Geely, а результат глубокой адаптации под местные условия. В статье разбираем, какие доработки внедряют на заводе в Борисове, как это влияет на эксплуатацию и почему Belgee становится все более популярным выбором среди автолюбителей СНГ.Читать далее
-
25.01.2026, 09:13
Новый автодом на базе Lada Niva Legend — оптимальное решение для российского туризма
В России были проведены испытания автодома на базе Lada Niva Legend. Модель адаптировали под отечественные реалии, условия эксплуатации и оснастили газобаллонным оборудованием. Подробности - в материале.Читать далее
-
25.01.2026, 09:11
Сравнение Haval Jolion и Belgee X50: особенности популярных кроссоверов
Haval Jolion и Belgee X50 - два востребованных кроссовера на российском рынке, каждый со своими сильными сторонами. Экспертный разбор комплектаций, динамики, оснащения и нюансов эксплуатации поможет определиться с выбором между этими моделями.Читать далее
-
25.01.2026, 08:50
Редкий полноразмерный микроавтобус GMC Savana выставлен на продажу в России
В Нижнем Новгороде появился на продаже уникальный GMC Savana 2005 года - полноразмерный американский микроавтобус с капитальным ремонтом двигателя, газовым оборудованием и обновленным салоном. Цена сопоставима с новой Вестой, но что еще важно знать о таком выборе? Разбираемся в деталях и особенностях этого предложения.Читать далее
-
25.01.2026, 08:35
Китайские автомобили в России: где и как собирают популярные модели
В 2025 году российский рынок автомобилей пережил новую волну локализации: Haval укрепил позиции с заводом полного цикла, Geely теперь собирают на белорусском Belgee, а Chery и Exeed временно ушли с конвейера. Какие еще бренды ищут пути для сборки, и как меняется структура производства - разбираемся в деталях.Читать далее
-
25.01.2026, 06:53
Yamaha Tenere 700 с новым обвесом: лимитированный комплект в стиле Baja
Yamaha Tenere 700 получил уникальный лимитированный комплект кузова, вдохновленный гонками Baja. Португальские мастера из Holy Moly Motorcycles создали не просто тюнинг, а полноценный образ для любителей приключений. Чем выделяется этот проект и почему он уже на слуху у поклонников мотоциклов - рассказываем в материале.Читать далее
-
25.01.2026, 06:40
LADA Granta Cross: особенности, слабые места и нюансы эксплуатации
Подробный разбор слабых сторон и эксплуатационных нюансов LADA Granta Cross. Какие проблемы чаще всего встречаются у владельцев, что можно исправить своими силами, и почему этот универсал все равно остается одним из самых востребованных на рынке - читайте в нашем материале.Читать далее
-
25.01.2026, 06:28
Сравнение Volvo EX60, Mercedes-Benz GLC EQ, BMW iX3 и Audi Q6 e-tron 2027 модельного года
Volvo EX60, Mercedes-Benz GLC EQ, BMW iX3 и Audi Q6 e-tron - новые электрокроссоверы, которые меняют представление о безопасности, технологиях и стиле. Разбираемся, чем удивляют эти модели, какие особенности и нюансы стоит учитывать при выборе, и почему конкуренция между ними становится все острее.Читать далее