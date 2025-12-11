Forest River удивляет: роскошный дом на колесах без переплат – стоит ли брать

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

11 декабря 2025, 21:21

Новый пятый прицеп Impression 318RL 2026 года: премиум-уровень по доступной цене

Новый пятый прицеп Impression 318RL 2026 года: премиум-уровень по доступной цене

Forest River удивляет: роскошный дом на колесах без переплат – стоит ли брать

Новый пятый прицеп Impression 318RL 2026 года: премиум-уровень по доступной цене

Impression 318RL 2026 года от Forest River обещает комфорт и качество без лишних затрат. Модель сочетает продуманные планировки, надежные материалы и множество опций. Узнайте, чем этот прицеп выделяется среди конкурентов. Доступная цена и премиальный уровень – возможно ли такое сочетание?

Impression 318RL 2026 года от Forest River обещает комфорт и качество без лишних затрат. Модель сочетает продуманные планировки, надежные материалы и множество опций. Узнайте, чем этот прицеп выделяется среди конкурентов. Доступная цена и премиальный уровень – возможно ли такое сочетание?

Компания Forest River представляет новую модель для автопутешествий — Impression 318RL 2026 года. Этот автодом бросает вызов стереотипам, сочетая в себе премиальные характеристики с разумной ценой. Производитель сделал ставку на то, чтобы покупатель получил максимум комфорта и функциональности, не переплачивая за бренд или ненужные опции.

Фото: RV Trader/Dukes Outdoor

Внешне Impression 318RL выглядит современно и стильно. Лаконичные линии, качественная отделка и продуманная эргономика выгодно выделяют его на фоне конкурентов. Внутри прицеп поражает просторной гостиной зоной, где с комфортом может разместиться семья или компания друзей. Мебель выполнена из долговечных материалов, а умная планировка позволяет использовать каждый сантиметр пространства с максимальной эффективностью.

Фото: RV Trader/Dukes Outdoor

Особое внимание уделено деталям: в модели предусмотрены многочисленные встроенные шкафы, современная полностью оборудованная кухня и полноценная обеденная зона. Спальные места организованы так, чтобы обеспечить комфортный отдых даже в длительных поездках. Ванная комната оснащена всем необходимым для ежедневного использования, а система хранения вещей продумана до мелочей.

Фото: RV Trader/Dukes Outdoor

Impression 318RL предлагает множество опций, которые часто встречаются только в более дорогих моделях. Среди них — система климат-контроля, улучшенное освещение, современные выдвижные механизмы и надежная термоизоляция для путешествий в любое время года. При этом производитель не экономил на безопасности: прицеп оборудован современными системами контроля и стабилизации, что особенно важно в дальних поездках.

Как отмечает autoevolution, главным преимуществом Impression 318RL остается его доступная цена. Forest River создала продукт, который по оснащению и качеству сборки не уступает более дорогим аналогам, оставаясь при этом привлекательным для широкого круга покупателей. Такой подход делает модель отличным выбором как для новичков, только открывающих для себя мир автопутешествий, так и для опытных туристов, ищущих оптимальное соотношение цены и качества.

В целом, Forest River Impression 318RL 2026 — это удачный пример того, как грамотное проектирование и современные технологии позволяют создавать интересные и доступные решения для автотуризма. Модель идеально подойдет тем, кто ценит комфорт и надежность, но не готов переплачивать за громкое имя. Компания еще раз доказала, что премиум-уровень может быть по-настоящему демократичным.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Названы три кроссовера которые неожиданно стали хитами продаж в России к концу года
Lada Vesta Sportline: чем хороша и плоха самая дерзкая и дорогая Веста
Mercedes-Benz показал новый GLB без ДВС и с нейросетью на борту
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Мини-вэны
WEY 80 и еще 138 моделей
Электромобили
Baojun Yunduo и еще 48 моделей
Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 37 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Брянск Пермский край Екатеринбург
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться