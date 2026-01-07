Сможет ли легендарный пикап Ram изменить правила игры — или это только начало?

7 января 2026, 18:04
Новый Ram 1500 SRT TRX 2027 года бросает вызов Ford F-150 Raptor R по цене и мощности
Stellantis удивляет автолюбителей: дизельный Cummins для Power Wagon и возвращение Ram 1500 SRT TRX. Новый курс компании уже заметен. Интрига вокруг цен и характеристик сохраняется. Поклонники пикапов ждут подробностей. Конкуренция с Ford выходит на новый уровень.
Stellantis начинает 2026 год с громких новинок: впервые за всю историю Ram Power Wagon получает дизельный двигатель Cummins, легендарный Ram 1500 SRT TRX возвращается на рынок в обновленном виде. Этот пикап уже называют новым эталоном среди бензиновых грузовиков, и не зря - производитель явно решил не экономить на мощности и технологиях.
С приходом нового генерального директора Антонио Филозы в 2025 году стало ясно: Stellantis меняет курс. Компания предлагает смелые решения и не боится идти против течения. Ram 1500 SRT TRX 2027 модельного года — яркое тому подтверждение. У Ram не только агрессивный дизайн, но и серьезные технические разработки, которые должны вывести его в лидеры сегмента.
Главная интрига - цена. По информации автоиндустрии, Ram 1500 SRT TRX будет стоить заметно выше предшественников, но и оснащение обещает быть соответствующим. Внутри - премиальные материалы, цифровая приборная панель, продвинутая мультимедиа и, конечно же, фирменная агрессивная посадка. Под капотом - бензиновый мотор.
Особое внимание уделено подвеске и управлению: инженеры Ram не скрывают, что ориентировались на экстремальные условия эксплуатации. Пикап рассчитан не только на городские дороги, но и на бездорожье, где он должен показать себя с лучшей стороны.
Конкуренция с Ford F-150 Raptor R выходит на новый уровень. Ram 1500 SRT TRX 2027 модельного года не просто догонит соперника, а стремится обойти его по всем фронтам. В Stellantis уверены: их новинка станет настоящим хитом среди любителей мощных пикапов. Остается только дождаться официальных подробностей о комплектациях и ценах - тогда и станет ясно, кто же выйдет победителем в этой битве титанов.
Похожие материалы Форд, Додж
-
29.12.2025, 12:30
Ford F-150 PowerBoost показал невероятную скорость в гонке с конкурентами на четверть мили
Четыре популярных пикапа сошлись в захватывающем заезде на четверть мили. Испытания включали старт с хода и проверку максимальной скорости. Ford F-150 PowerBoost удивил результатом. Кто оказался быстрее - интрига сохраняется до конца. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
25.12.2025, 12:44
Редкий Ram 1500 TRX с твин-турбо и пробегом 52 тыс. км выставлен на аукцион
На аукционе появился Ram 1500 TRX 2021 года с твин-турбо и пробегом 32 700 миль (52 600 км). Владелец добавил множество опций и улучшений. Торги завершатся 1 января 2026 года. Текущая ставка - 10 000 долларов (785 000 рублей). Интерес к этому пикапу растет, и финальная цена может удивить.Читать далее
-
24.12.2025, 18:48
Владелец Ford F-150 Lightning не смог продать пикап даже с огромной скидкой
Покупатель Ford F-150 Lightning Platinum потратил более 84 тысяч долларов. После 5 400 миль (8 700 км) он решил расстаться с машиной, но не смог найти покупателя. Максимальное предложение составило 51 500 долларов. Почему так произошло? Подробности в материале.Читать далее
-
23.12.2025, 14:38
Ford F-150 Raptor R дважды обошел Explorer ST на дрэг-стрипе в США
На дрэг-стрипе в Нью-Джерси встретились Ford F-150 Raptor R и Ford Explorer ST. Оба автомобиля показали достойные результаты. Исход гонки оказался не столь очевиден, как ожидали зрители. Кто же оказался быстрее – рассказываем в материале.Читать далее
-
23.12.2025, 10:41
Stellantis отзывает Ram 2500-5500 из-за риска отключения подушки и системы стабилизации
Ram отзывает десятки тысяч пикапов из-за сбоя в электронике. Водители могут остаться без защиты в аварии. Подробности о масштабной сервисной кампании держатся в секрете. Эксперты гадают, как это повлияет на рынок. Следите за развитием событий.Читать далее
-
22.12.2025, 18:28
Ford прекращает выпуск F-150 Lightning: что ждет другие электропикапы в 2025 году
Ford неожиданно завершил производство F-150 Lightning. Причины кроются в падении спроса и изменениях господдержки. Что будет с остальными электропикапами? Автопроизводители ищут новые решения. Рынок электромобилей меняется быстрее, чем ожидалось.Читать далее
-
21.12.2025, 18:08
Ford отзывает более 270 тысяч электромобилей и гибридов из-за проблем с парковкой
Ford объявил о масштабном отзыве электромобилей и гибридов. Причина - возможные сбои в работе парковочного модуля. Под угрозой безопасность при парковке. В список попали популярные модели последних лет. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
20.12.2025, 07:16
Глава Ram заявил, что покупатели 1500 предпочитают HEMI V8 вместо Hurricane I6
Покупатели Ram 1500 в США массово выбирают проверенный V8, а не новый I6. Продажи восьмицилиндровых моторов заметно опережают современные шестерки. Руководство бренда удивлено такой динамикой. Что стоит за этим выбором – узнаете в нашем материале.Читать далее
-
19.12.2025, 20:41
Ram официально возвращает имя Dakota для нового среднеразмерного пикапа в 2027 году
Ram готовит возвращение в сегмент среднеразмерных пикапов. Имя Dakota вновь появится на рынке. Ожидается дебют в 2027 году. Подробности о платформе и моторах пока держатся в секрете. Интрига вокруг новинки только нарастает.Читать далее
-
17.12.2025, 08:04
Сравнение Ford F-150 Raptor и C8 Corvette: кто быстрее на треке
Ford F-150 Raptor 2025 года с 3,5-литровым V6 и 450 л.с. вышел на дуэль с Chevrolet Corvette C8 Stingray на треке в Лас-Вегасе. Разница в динамике оказалась заметной, но итог гонки удивил многих. Кто же оказался быстрее на четверти мили? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
