Сможет ли легендарный пикап Ram изменить правила игры — или это только начало?

Новый Ram 1500 SRT TRX 2027 года бросает вызов Ford F-150 Raptor R по цене и мощности

Stellantis удивляет автолюбителей: дизельный Cummins для Power Wagon и возвращение Ram 1500 SRT TRX. Новый курс компании уже заметен. Интрига вокруг цен и характеристик сохраняется. Поклонники пикапов ждут подробностей. Конкуренция с Ford выходит на новый уровень.

Stellantis начинает 2026 год с громких новинок: впервые за всю историю Ram Power Wagon получает дизельный двигатель Cummins, легендарный Ram 1500 SRT TRX возвращается на рынок в обновленном виде. Этот пикап уже называют новым эталоном среди бензиновых грузовиков, и не зря - производитель явно решил не экономить на мощности и технологиях.

С приходом нового генерального директора Антонио Филозы в 2025 году стало ясно: Stellantis меняет курс. Компания предлагает смелые решения и не боится идти против течения. Ram 1500 SRT TRX 2027 модельного года — яркое тому подтверждение. У Ram не только агрессивный дизайн, но и серьезные технические разработки, которые должны вывести его в лидеры сегмента.

Главная интрига - цена. По информации автоиндустрии, Ram 1500 SRT TRX будет стоить заметно выше предшественников, но и оснащение обещает быть соответствующим. Внутри - премиальные материалы, цифровая приборная панель, продвинутая мультимедиа и, конечно же, фирменная агрессивная посадка. Под капотом - бензиновый мотор.

Особое внимание уделено подвеске и управлению: инженеры Ram не скрывают, что ориентировались на экстремальные условия эксплуатации. Пикап рассчитан не только на городские дороги, но и на бездорожье, где он должен показать себя с лучшей стороны.

Конкуренция с Ford F-150 Raptor R выходит на новый уровень. Ram 1500 SRT TRX 2027 модельного года не просто догонит соперника, а стремится обойти его по всем фронтам. В Stellantis уверены: их новинка станет настоящим хитом среди любителей мощных пикапов. Остается только дождаться официальных подробностей о комплектациях и ценах - тогда и станет ясно, кто же выйдет победителем в этой битве титанов.