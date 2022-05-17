Новый рамный внедорожник для России: цена приятно удивляет
Фото: Dongfeng
Фото: Dongfeng
Фото: Dongfeng
Фото: Dongfeng
Фото: Dongfeng
Пикап предложат с двухрядной кабиной и безальтернативной связкой 2,5-литрового турбодизеля мощностью 136 л.с. (305 Нм), 5-ступенчатой «механики» и жестко подключаемого полного привода. Цены будут начинаться от 1 999 000 рублей, выяснили «Автоновости дня».
Напомним, габаритные размеры новинки: длина – 5 310 мм, ширина – 1 850 мм, высота – 1 810 мм, колесная база – 3 150 мм. Разрешенная полная масса равна 2 459 кг, что позволяет беспрепятственно ездить на пикапе по всем улицам Москвы. Внедорожник планируют поставлять в Россию с китайского завода Zhengzhou Nissan Automobile в Чжэнчжоу. Точные сроки начала продаж не сообщаются, но ранее в компании говорили о второй половине 2022 года.
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