26 февраля 2018, 11:54
Новый рамный внедорожник Nissan Terra
Компания Nissan поделилась первыми официальными фотографиями нового рамного внедорожника Terra, построенного на базе пикапа Nissan Navara. Автомобиль адресован, в первую очередь, рынкам Азии, Африки и Австралии.
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Nissan Terra построен на одной платформе с пикапом Navara. Кстати, это же шасси используют пикапы Mercedes X-Class и Renault Alaskan. Габаритные размеры Terra: длина – 4 882 мм, ширина – 1 850 мм, высота – 1 835 мм, а колесная база – 2 850 мм. Новый внедорожник чуть крупнее Toyota Fortuner и Pajero Sport, буквально на сантиметр в каждом измерении.
Nissan Terra представят в апреле на автосалоне в Пекине. Сразу после этого в Китае начнутся его продажи. На первом этапе внедорожник предложат жителям Поднебесной только с одним вариантом двигателя – 2,5-литровым бензиновым мотором мощностью 184 л.с., работающим в паре или с 6-ступенчатой «механикой», или с 7-диапазонным «автоматом». В дальнейшем, в моторной гамме должны появиться дизельные агрегаты. Например, Nissan Navara оснащается 2,3- и 2,5-литровыми дизелями мощностью от 163 до 190 л.с.
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