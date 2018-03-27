27 марта 2018, 18:02

Новый Range Rover Evoque появится в России через год

Стало известно, что российские продажи Range Rover Evoque второго поколения начнутся весной 2019 года. Мировая премьера новинки запланирована на нынешнюю осень и пройдет в рамках Парижского автосалона.
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Land Rover Range Rover Evoque 2.0 AT 4x4
2 л, 180 л.с
Автоматическая, 9-ступенчатая
0-100 - 9.0 с, 195 км/ч
4371 x 1965 x 1660 мм
полный
ДТ, 5.1 л на 100 км
Все характеристики
В основу нового поколения Evoque положат прежнюю модернизированную платформу. Автомобиль получит только 5-дверную модификацию. Купе снимут с производства из-да низкого спроса. Трехдверный кабриолет Evoque первого поколения будут какое-то время выпускать параллельно с новым кроссовером. Смена генерации Evoque Convertible ожидается в 2021 году.

В моторную гамму нового Evoque могут войти 2-литровые бензиновые и дизельные «турбочетверки» Ingenium мощностью от 150 до 300 лошадиных сил. Все двигатели работают в паре с 9-диапазонным «автоматом» ZF. Не исключено и появление гибридной модификации.

Дизайн новинки выполнят в стиле кросовера Range Rover Velar. В салоне появится цифровая приборная панель и два сенсорных экрана информационно-развлекательной системы.

Сейчас в салонах дилеров Range Rover Evoque первого поколения предлагается в четырех комплектациях. Кроссовер с 2-литровым дизелем мощностью 150 л.с. (380 Нм) стоит от 2 758 000 рублей.
 
Интерес к модели в России за последние два года вырос. Если в 2016 году дилерам удалось реализовать только 984 автомобиля, то по итогам прошлого года – в 1,5 раза больше (1 393).
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Комментарии
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Отзывы по теме
Открытый Range Rover Evoque оценили в 4 097 000 рублей
а вроде - урод.
Saimaa
Форум Land Rover Range Rover Vogue
Брать нужно 2012 года модель, он доработан и не имеет проблем!!! Если смотреть из овой линейки , то не раньше 2015 года! Если возьмете более ранний год, с СТО не будете выезжать. Ренж машина крутая, но очень капризная и не дешевая в ремонте, по этому надо брать только эти года!
Павел
Форум Land Rover Range Rover
Очень люблю предстовительские машины , внедорожники. Долго думал, какое авто купить. Выбор упал на Рендж Ровер. Машина просто мечта. Очень красивый кувоз, в необычном стиле. Внутри салона кожа, новый пульт управления. Мощный двигатель v8 5л бензиновый. Машины выпускает британская компания Land Rover ...
Владимир
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Новый Range Rover Evoque появится в России через год
{{params_57579}}В основу нового поколения Evoque положат прежнюю модернизированную платформу. Автомобиль получит только 5-дверную модификацию. Купе снимут с производства из-да низкого спроса. Трехдверный кабриолет Evoque первого поколения будут какое-то время выпускать параллельно с новым кроссовером. Смена генерации Evoque Convertible ожидается в 2021 году.В моторную гамму нового Evoque могут войти 2-литровые бензиновые и дизельные «турбочетверки» Ingenium мощностью от 150 до 300 лошадиных сил. Все двигатели работают в паре с 9-диапазонным «автоматом» ZF. Не исключено и появление гибридной модификации.Дизайн новинки выполнят в стиле кросовера Range Rover Velar. В салоне появится цифровая приборная панель и два сенсорных экрана информационно-развлекательной системы.Сейчас в салонах дилеров Range Rover Evoque первого поколения предлагается в четырех комплектациях. Кроссовер с 2-литровым дизелем мощностью 150 л.с. (380 Нм) стоит от 2 758 000 рублей. Интерес к модели в России за последние два года вырос. Если в 2016 году дилерам удалось реализовать только 984 автомобиля, то по итогам прошлого года – в 1,5 раза больше (1 393).
2018-03-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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