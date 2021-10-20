Новый Range Rover: первые изображения и дата премьеры
Фото: JLR
Однако, несмотря на кажущееся внешнее сходство с предшественником следующий Range Rover обещает быть принципиально новым автомобилем, построенным на современной архитектуре MLA от Jaguar Land Rover. Внедорожник будет доступен как в стандартной, так и в длиннобазной конфигурациях с различными силовыми агрегатами. Помимо бензиновых и дизельных двигателей, он также получит подключаемый гибридный вариант. А еще, по слухам, в линейке появится полностью электрическая версия.
Можно не сомневаться, что внедорожник нового поколения обзаведется, наконец, современной медиасистемой Pivi Pro. Ожидается, что в топовых версиях предложат полноуправляемое шасси, которое сделает новый Range Rover еще более управляемым и сократит до минимума радиус разворота. В продажу новинка поступит в начале 2022 года.
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