Новый Range Rover сфотографировали на заводе: дизайн получился неоднозначный
Фото: instagram.com/cochespias/
Фото: instagram.com/cochespias/
Фото: instagram.com/cochespias/
Фото: instagram.com/cochespias/
Фото: instagram.com/cochespias/
Фото: instagram.com/cochespias/
Фото: instagram.com/cochespias/
Передняя и задняя часть новинки практически идентична предшественнику. Появились новая более мелкая решетка радиатора, узкий горизонтальный воздухозаборник в нижней части переднего бампера, немного переработанная головная оптика, новые «жабры» по бокам и утопленные дверные ручки, как у новых Evoque и Velar. Корма изменилась радикально. На смену массивным задним фонарям пришли тонкие вертикальные блоки, которые в выключенном состоянии выглядят, как черные панели. Они соединены черной планкой с названием модели во всю ширину.
В салоне можно разглядеть четырехспицевый руль, большой горизонтальный планшет медиасистемы, цифровую «приборку» и сенсорный пульт управления климатом, новый рычаг КПП и отделанный шпоном центральный тоннель.
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