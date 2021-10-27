Новый Range Rover: все подробности, сроки начала продаж и фото нового роскошного внедорожника
Фото: Land Rover
Фото: Land Rover
Фото: Land Rover
Фото: Land Rover
Фото: Land Rover
Фото: Land Rover
Фото: Land Rover
Фото: Land Rover
Фото: Land Rover
Новый Range Rover, как и прежде, предложат в двух вариантах – стандартном и длиннобазном. Обе версии подросли в длину на 53 мм относительно предшественника, а колесная база увеличилась на 75 мм. Длина стандартной версии – 5 052 мм, а ее колесная база – 2 997 мм. Удлиненный вариант больше на 200 мм. Максимальный диаметр колес увеличился с 22 до 23 дюймов.
Стандартно внедорожник имеет 4 или 5 мест в салоне, для длиннобазной версии можно заказать третий ряд сидений. Он установлен чуть выше сидений второго ряда, имеет обогрев и электропривод складывания и рассчитан на взрослых пассажиров. Объем багажника за третьим рядом достигает 312 литров.
Российским клиентам предложат три модификации нового Range Rover: две дизельные с 3,0-литровым турбомотором Ingenium мощностью 249 л.с. (600 Нм) или 350 л.с. (700 Нм) и одну топовую бензиновую с 4,4-литровым битурбомотором, знакомым по BMW X7. На новом Range Rover он выдает 530 л.с. и 750 Нм. Разгон до первой сотни занимает 4,6 секунды. Все агрегаты работают в паре с 8-диапазонным «автоматом» ZF и двухступенчатой «раздаткой». От постоянного полного привода отказались в пользу многодисковой муфты подключения передней оси. Принимать предзаказы в России начнут после Нового года. Первые внедорожники Range Rover доберутся до шоурумов отечественных дилеров весной.
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