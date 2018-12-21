21 декабря 2018, 21:26

Новый Ranger Rover Evoque оценили в 2,9 млн рублей

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Российский офис компании Land Rover назвал комплектации и цены кроссовера Ranger Rover Evoque второго поколения. Официальные продажи стартуют в апреле 2019 года, но оформить предзаказ можно будет уже в начале января.
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Новый Ranger Rover Evoque оценили в 2,9 млн рублей Land Rover Range Rover Evoque
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Кроссовер Ranger Rover Evoque нового поколения представили месяц назад, в конце ноября. Продажи в России стартуют одновременно с европейскими – весной 2019 года. Цены тоже установили на уровне европейских. В Германии кроссовер второго поколения стоит минимум 37 450 евро. В нашей стране базовый Evoque оценили в 2 929 000 рублей.

Российским покупателям предложат 6 стандартных комплектаций, а также эксклюзивную версию First Edition. В список стандартного оснащения входит 10-дюймовый сенсорный экран медиасистемы Touch Pro, светодиодная оптика и селектор настроек ездовой электроники Terrain Response 2. Кроссовер получил набор полезных зимой опций: предпусковой подогреватель двигателя, обогрев сидений, руля, лобового стекла и боковых зеркал.

Для нового Range Rover Evoque доступна функция дистанционного управления. Владелец при помощи смартфона может открывать и запирать двери, а также задавать настройки климатической системы. Базовый список электронных ассистентов включает систему автоматического экстренного торможения, систему слежения за состоянием водителя и систему контроля рядности движения.

В Россию привезут бензиновые версии Ranger Rover Evoque с 2,0-литровыми агрегатами семейства Ingenium в трех вариантах форсировки 200 л.с., 250 л.с. и 300 л.с., а также две дизельные версии с моторами мощностью 150 и 180 сил. Трансмиссия: 9-диапазонный «автомат» и полный привод.

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Отзывы по теме
Открытый Range Rover Evoque оценили в 4 097 000 рублей
а вроде - урод.
Saimaa
Форум Land Rover Range Rover Vogue
Брать нужно 2012 года модель, он доработан и не имеет проблем!!! Если смотреть из овой линейки , то не раньше 2015 года! Если возьмете более ранний год, с СТО не будете выезжать. Ренж машина крутая, но очень капризная и не дешевая в ремонте, по этому надо брать только эти года!
Павел
Форум Land Rover Range Rover
Очень люблю предстовительские машины , внедорожники. Долго думал, какое авто купить. Выбор упал на Рендж Ровер. Машина просто мечта. Очень красивый кувоз, в необычном стиле. Внутри салона кожа, новый пульт управления. Мощный двигатель v8 5л бензиновый. Машины выпускает британская компания Land Rover ...
Владимир
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Новый Ranger Rover Evoque оценили в 2,9 млн рублей
{{material_125098}}Кроссовер Ranger Rover Evoque нового поколения представили месяц назад, в конце ноября. Продажи в России стартуют одновременно с европейскими – весной 2019 года. Цены тоже установили на уровне европейских. В Германии кроссовер второго поколения стоит минимум 37 450 евро. В нашей стране базовый Evoque оценили в 2 929 000 рублей.Российским покупателям предложат 6 стандартных комплектаций, а также эксклюзивную версию First Edition. В список стандартного оснащения входит 10-дюймовый сенсорный экран медиасистемы Touch Pro, светодиодная оптика и селектор настроек ездовой электроники Terrain Response 2. Кроссовер получил набор полезных зимой опций: предпусковой подогреватель двигателя, обогрев сидений, руля, лобового стекла и боковых зеркал.Для нового Range Rover Evoque доступна функция дистанционного управления. Владелец при помощи смартфона может открывать и запирать двери, а также задавать настройки климатической системы. Базовый список электронных ассистентов включает систему автоматического экстренного торможения, систему слежения за состоянием водителя и систему контроля рядности движения.В Россию привезут бензиновые версии Ranger Rover Evoque с 2,0-литровыми агрегатами семейства Ingenium в трех вариантах форсировки 200 л.с., 250 л.с. и 300 л.с., а также две дизельные версии с моторами мощностью 150 и 180 сил. Трансмиссия: 9-диапазонный «автомат» и полный привод.
2018-12-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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