Новый регламент обяжет инспекторов ГИБДД быть вежливыми
Если водитель транспортного средства направлен на медицинское освидетельствование, то в случае отрицательного результата представители Инспекции обязаны доставить его обратно к автомобилю. В первых версиях регламента сотруднику ГИБДД запрещалось курить, но в финальный вариант документа это требование не вошло.
В свою очередь инспектор не должен допускать высказываний или действий дискриминационного характера, касающиеся расы, пола, возраста, национальности, языка, политических или религиозных предпочтений. Одним словом, сотрудникам ГИБДД теперь официально предписано быть вежливыми и тактичными. Но проверить это будет не так просто - из регламента исчез пункт, разрешающий проводить фото- и видеосъемку общения с инспектором.
Также участники ДТП будут получать уведомление о приглашении в группу разбора по SMS. Такой способ информирования позволит оперативно передавать необходимые сведения и избежать накладок с рассылкой уведомлений.
|Теперь уведомление о группе разбора поступит без задержки
|Риск возникновения мошенических схем при остановке в любом месте
|Сотрудники ГИБДД будут общаться с водителями более вежливо
|Неясно, можно ли фиксировать разговор с инспектором на камеру
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