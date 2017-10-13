13 октября 2017, 21:12

Новый регламент обяжет инспекторов ГИБДД быть вежливыми

МВД России опубликовало окончательную версию административного регламента, который регулирует правила поведения сотрудников ГИБДД при остановке транспортного средства вне стационарного поста. Документ вступает в силу 20 октября текущего года.
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Пока остановка автомобилей и мотоциклов разрешена только на посту, а не в любом месте. Через неделю это ограничение будет снято. Также новые правила обязывают водителей передавать документы для проверки без обложки и «удерживающих устройств», например, металлических цепочек. Это требование продиктовано случаями, когда некоторые автовладельцы пристегивали свое водительское удостоверение, чтобы инспектор не мог его изъять. Более того, теперь сотрудники ГИБДД имеют право досматривать документы любого из пассажиров, находящихся в машине.

Если водитель транспортного средства направлен на медицинское освидетельствование, то в случае отрицательного результата представители Инспекции обязаны доставить его обратно к автомобилю. В первых версиях регламента сотруднику ГИБДД запрещалось курить, но в финальный вариант документа это требование не вошло.

В свою очередь инспектор не должен допускать высказываний или действий дискриминационного характера, касающиеся расы, пола, возраста, национальности, языка, политических или религиозных предпочтений. Одним словом, сотрудникам ГИБДД теперь официально предписано быть вежливыми и тактичными. Но проверить это будет не так просто - из регламента исчез пункт, разрешающий проводить фото- и видеосъемку общения с инспектором.

Также участники ДТП будут получать уведомление о приглашении в группу разбора по SMS. Такой способ информирования позволит оперативно передавать необходимые сведения и избежать накладок с рассылкой уведомлений.

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Плюсы и минусы
Теперь уведомление о группе разбора поступит без задержкиРиск возникновения мошенических схем при остановке в любом месте
Сотрудники ГИБДД будут общаться с водителями более вежливоНеясно, можно ли фиксировать разговор с инспектором на камеру
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ignat2009
Машина для дальних поездок.
Этим летом в очередной раз убедился, что надо машина для дальних поездок, а то тепершний мой ниссанчик явно для этот не предназначен, как городской да, но не для автопутешествий. Поделитесь своими соображениями и опытом на этот счет.
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| Кому: mixail765 а как это Вам отказались возвращать залог если вы даже авто не взяли?)
Дмитрий
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Новый регламент обяжет инспекторов ГИБДД быть вежливыми
{{material_120226}}Пока остановка автомобилей и мотоциклов разрешена только на посту, а не в любом месте. Через неделю это ограничение будет снято. Также новые правила обязывают водителей передавать документы для проверки без обложки и «удерживающих устройств», например, металлических цепочек. Это требование продиктовано случаями, когда некоторые автовладельцы пристегивали свое водительское удостоверение, чтобы инспектор не мог его изъять. Более того, теперь сотрудники ГИБДД имеют право досматривать документы любого из пассажиров, находящихся в машине.Если водитель транспортного средства направлен на медицинское освидетельствование, то в случае отрицательного результата представители Инспекции обязаны доставить его обратно к автомобилю. В первых версиях регламента сотруднику ГИБДД запрещалось курить, но в финальный вариант документа это требование не вошло.В свою очередь инспектор не должен допускать высказываний или действий дискриминационного характера, касающиеся расы, пола, возраста, национальности, языка, политических или религиозных предпочтений. Одним словом, сотрудникам ГИБДД теперь официально предписано быть вежливыми и тактичными. Но проверить это будет не так просто - из регламента исчез пункт, разрешающий проводить фото- и видеосъемку общения с инспектором.Также участники ДТП будут получать уведомление о приглашении в группу разбора по SMS. Такой способ информирования позволит оперативно передавать необходимые сведения и избежать накладок с рассылкой уведомлений.
2017-10-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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