Новый рекорд Lada Granta: их уже 1,5 миллиона
Напомним, премьера Lada Granta прошла в мае 2011 года, название для модели выбирали всей страной. Годом ранее АвтоВАЗ объявил конкурс на лучшее имя, победителю подарили Lada Kalina. Сейчас семейство Granta по праву считается одной из самых популярных моделей АвтоВАЗ. По объему продаж она уже обогнала такие модели как Lada Priora, Lada Granta и ВАЗ-2109. Шесть раз по итогам года Granta становилась лидером продаж. Уже ясно, что седьмой рекорд модель установит в 2023 году. А в 2024-м публике обещают показать преемника – новое семейство Lada Iskra.
-
20.11.2023, 14:39
Lada Granta: история создания и будущее
Семейство Lada Granta можно назвать народным. Это самые доступные на сегодняшний день новые автомобили на российском рынке, простые и неприхотливые в эксплуатации. Премьера модели состоялась в 2011 году.Читать далее
-
16.11.2023, 06:00
5 лучших автомобилей для бизнеса (и сколько они сейчас стоят)
Рынок новых легких коммерческих автомобилей (LCV) начинает постепенно выходить из кризиса. Появляются новые бренды, ассортимент моделей расширяется, но старые игроки не спешат сдавать свои позиции.Читать далее
-
15.11.2023, 13:08
Эксперты сравнили стоимость владения Lada Granta в разных регионах России
Специалисты маркетингового агентства НАПИ решили выяснить, в каком регионе страны владение и эксплуатация автомобиля обходится дешевле. В качестве эталонного автомобиля решили взять бюджетный седан Lada Granta в комплектации Classic.Читать далее
-
10.11.2023, 06:58
Lada Granta вновь выпускают без подушек безопасности (на очереди – Vesta)
В 2022 году на фоне введенных в отношении России санкций АвтоВАЗ начал собирать автомобили в упрощенной комплектации. Но уже в августе прошлого года семейство Lada Granta вновь получило подушки безопасности. Сейчас ситуация опять осложнилась.Читать далее
-
09.11.2023, 14:01
Какие новые российские автомобили меньше теряют в цене?
Эксперты маркетингового агентства НАПИ проанализировали сохранение остаточной стоимости у легковых автомобилей российских брендов – Lada и УАЗ, и выяснили, какие из них меньше теряют в цене через 3 и 5 лет эксплуатации.Читать далее
-
09.11.2023, 08:04
Слухи: АвтоВАЗ уберет комплектацию Lada Granta за 700 тысяч, следующая будет стоить от 850 тысяч
В июле 2023 года глава АвтоВАЗа Максим Соколов пообещал журналистам, что компания постарается удержать цену на самый доступный автомобиль Lada на уровне ниже 700 тысяч рублей.Читать далее
-
20.11.2023, 14:39
Lada Granta: история создания и будущее
Семейство Lada Granta можно назвать народным. Это самые доступные на сегодняшний день новые автомобили на российском рынке, простые и неприхотливые в эксплуатации. Премьера модели состоялась в 2011 году.Читать далее
-
16.11.2023, 06:00
5 лучших автомобилей для бизнеса (и сколько они сейчас стоят)
Рынок новых легких коммерческих автомобилей (LCV) начинает постепенно выходить из кризиса. Появляются новые бренды, ассортимент моделей расширяется, но старые игроки не спешат сдавать свои позиции.Читать далее
-
15.11.2023, 13:08
Эксперты сравнили стоимость владения Lada Granta в разных регионах России
Специалисты маркетингового агентства НАПИ решили выяснить, в каком регионе страны владение и эксплуатация автомобиля обходится дешевле. В качестве эталонного автомобиля решили взять бюджетный седан Lada Granta в комплектации Classic.Читать далее
-
10.11.2023, 06:58
Lada Granta вновь выпускают без подушек безопасности (на очереди – Vesta)
В 2022 году на фоне введенных в отношении России санкций АвтоВАЗ начал собирать автомобили в упрощенной комплектации. Но уже в августе прошлого года семейство Lada Granta вновь получило подушки безопасности. Сейчас ситуация опять осложнилась.Читать далее
-
09.11.2023, 14:01
Какие новые российские автомобили меньше теряют в цене?
Эксперты маркетингового агентства НАПИ проанализировали сохранение остаточной стоимости у легковых автомобилей российских брендов – Lada и УАЗ, и выяснили, какие из них меньше теряют в цене через 3 и 5 лет эксплуатации.Читать далее
-
09.11.2023, 08:04
Слухи: АвтоВАЗ уберет комплектацию Lada Granta за 700 тысяч, следующая будет стоить от 850 тысяч
В июле 2023 года глава АвтоВАЗа Максим Соколов пообещал журналистам, что компания постарается удержать цену на самый доступный автомобиль Lada на уровне ниже 700 тысяч рублей.Читать далее
- 685 000 РВАЗ (Lada) Granta 2021 в Москве
- 570 000 РВАЗ (Lada) Granta 2015 в Москве
- 790 000 РВАЗ (Lada) Granta 2019 в Москве
- 1 075 000 РВАЗ (Lada) Гранта 2022 в Москве
- 725 000 РВАЗ (Lada) Granta 2020 в Москве
- 1 370 000 РВАЗ (Lada) Granta 2023 в Москве
- 680 000 РВАЗ (Lada) Granta 2020 в Москве
- 1 090 000 РВАЗ (Lada) Granta 2022 в Москве
- 808 000 РВАЗ (Lada) Granta 2021 в Москве
- 765 000 РВАЗ (Lada) Granta 2016 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий