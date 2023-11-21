Новый рекорд Lada Granta: их уже 1,5 миллиона

Ранее мы писали Lada Granta: история создания и будущее Семейство Lada Granta можно назвать народным. Это самые доступные на сегодняшний день новые автомобили на ... Читать далее

«

Суммарные продажи автомобилей семейства Lada Granta преодолели рубеж в 1,5 млн экземпляров.Юбилейным» автомобилем стал белый седан в комплектации Standard, проданный в Тольятти 20 ноября 2023 года в рамках программы «Покупаем в Тольятти». Такой автомобиль сейчас стоит от 699 900 рублей без учета 20-процентной скидки по программе льготного автокредитования.

Напомним, премьера Lada Granta прошла в мае 2011 года, название для модели выбирали всей страной. Годом ранее АвтоВАЗ объявил конкурс на лучшее имя, победителю подарили Lada Kalina. Сейчас семейство Granta по праву считается одной из самых популярных моделей АвтоВАЗ. По объему продаж она уже обогнала такие модели как Lada Priora, Lada Granta и ВАЗ-2109. Шесть раз по итогам года Granta становилась лидером продаж. Уже ясно, что седьмой рекорд модель установит в 2023 году. А в 2024-м публике обещают показать преемника – новое семейство Lada Iskra.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Granta (от 393 900 Р )

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах