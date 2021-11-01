1 ноября 2021, 09:25
Новый Renault для России: первые фото салона
Специалисты Научно-технического центр АвтоВАЗа уже вовсю тестируют вседорожные хэтчбеки Dacia Sandero третьего поколения, которые выйдут на российских рынок под брендом Renault. Впервые шпионам удалось заглянуть в салон.
Дарья Климова Фото: vk.com / Avtograd news
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Фото: vk.com / Avtograd news
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Фото: vk.com / Avtograd news
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Фото: vk.com / Avtograd news
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На очередной серии шпионских фото, выложенных пабликом Avtograd News, запечатлен хэтчбек с 1,6-литровым мотором Н4М и 6-ступенчатой коробкой передач. В салоне привлекает внимание полноценный мульти-руль с кожаной отделкой и новые кресла с контрастной оранжевой прострочкой. Сроки появления новых Sandero в продаже пока не называются даже приблизительно.
Упомянутые модели: Renault Sandero Stepway (от 649 990 Р), Dacia Sandero
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