15 ноября 2017, 11:58

Новый Renault Duster официально представлен

Renault рассекретила второе поколение своего кроссовера Duster. Автомобиль получил видоизмененную внешность и более расширенный список оборудования. Старт продаж намечен на весну следующего года.
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  Новый Renault Duster официально представлен Renault Новый Renault Duster официально представлен Renault Новый Renault Duster официально представлен Renault Новый Renault Duster официально представлен
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Внешне новую модель можно узнать по другой радиаторной решетке, а также фарам головного света увеличенного размера с тройными блоками светодиодных дневных ходовых огней. Примечательно, что такая оптика отныне входит уже в «базу». Также модель отличается от предшественника 17-дюймовыми колесными дисками другого дизайна.

В салоне установлена видоизмененная передняя панель, новое рулевое колесо, а также новые сиденья. В перечень оснащения «Дастера» отныне входят система кругового обзора, система слежения за «мертвыми» зонами, датчики давления в шинах, система бесключевого доступа и дистанционного запуска мотора, датчик света, а также автоматический климат-контроль.

Что под капотом – пока не сообщается. Европейская версия вседорожника под брендом Dacia получила 1,6-литровый бензиновый атмосферный двигатель мощностью 115 л. с. Также покупателям доступен вариант с турбированным 1,2-литровым агрегатом. Из дизелей доступны 90- и 110-сильные варианты.

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Новый Renault Duster официально представлен
{{model_id}}Внешне новую модель можно узнать по другой радиаторной решетке, а также фарам головного света увеличенного размера с тройными блоками светодиодных дневных ходовых огней. Примечательно, что такая оптика отныне входит уже в «базу». Также модель отличается от предшественника 17-дюймовыми колесными дисками другого дизайна.В салоне установлена видоизмененная передняя панель, новое рулевое колесо, а также новые сиденья. В перечень оснащения «Дастера» отныне входят система кругового обзора, система слежения за «мертвыми» зонами, датчики давления в шинах, система бесключевого доступа и дистанционного запуска мотора, датчик света, а также автоматический климат-контроль.Что под капотом – пока не сообщается. Европейская версия вседорожника под брендом Dacia получила 1,6-литровый бензиновый атмосферный двигатель мощностью 115 л. с. Также покупателям доступен вариант с турбированным 1,2-литровым агрегатом. Из дизелей доступны 90- и 110-сильные варианты.
2017-11-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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