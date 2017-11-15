Новый Renault Duster официально представлен
Внешне новую модель можно узнать по другой радиаторной решетке, а также фарам головного света увеличенного размера с тройными блоками светодиодных дневных ходовых огней. Примечательно, что такая оптика отныне входит уже в «базу». Также модель отличается от предшественника 17-дюймовыми колесными дисками другого дизайна.
В салоне установлена видоизмененная передняя панель, новое рулевое колесо, а также новые сиденья. В перечень оснащения «Дастера» отныне входят система кругового обзора, система слежения за «мертвыми» зонами, датчики давления в шинах, система бесключевого доступа и дистанционного запуска мотора, датчик света, а также автоматический климат-контроль.
Что под капотом – пока не сообщается. Европейская версия вседорожника под брендом Dacia получила 1,6-литровый бензиновый атмосферный двигатель мощностью 115 л. с. Также покупателям доступен вариант с турбированным 1,2-литровым агрегатом. Из дизелей доступны 90- и 110-сильные варианты.
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