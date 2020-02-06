6 февраля 2020, 13:29
Новый Renault Duster: первые официальные изображения
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Фото: Renault
Компания Renault опубликовала фотографии кроссовера Duster второго поколения, предназначенного для южноамериканского рынка. Российский Duster был изначально ближе к бразильской модификации. Можно предположить, что кроссоверы второго поколения для наших двух стран окажутся, если не идентичными, то очень похожими.
Фото: Renault
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Новинку, как и кроссоверы первой генерации, будут выпускать на заводе Renault в Бразилии. Судя по фото, Duster для Южной Америки в целом похож на версию для Европы. Дополнительные секции фонарей по бокам радиаторной решетки, скорее всего, предложат только для экстремального исполнения, например, Adventure или Dakar Edition. Интерьер бразильского кроссовера также почти идентичен салону румынского «брата» с единственной оговоркой. У него появится большой экран медиасистемы, знакомый отечественным автолюбителям по новому купе-кроссоверу Renault Arkana.
Никаких технических подробностей о новинке официально пока не сообщается. Но местным журналистам удалось выяснить, что первым в продажу поступит кроссовер с 1,6-литровым «атмосферником», который может работать в паре с механической коробкой передач или с вариатором. Позднее на смену двигателю объемом 2,0 литра придет 1,3-литровый турбомотор, как у нашей «Арканы». Бразильской публике Renault Duster второго поколения представят в марте. Российским покупателям придется немного подождать.
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Режем ладожский лед «когтями» полноприводных Renault
27.02.2019, 00:38
Тест-драйв Renault Logan/Sandero Stepway: с обвесом и вариатором
23.12.2018, 21:00
Ретро-тест Renault 19: Сахарой опыленный
19.07.2018, 00:03
Пытаемся уйти от заноса за рулем Renault Duster/Kaptur
03.03.2018, 21:44
Комментарии пользователей
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