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6 февраля 2020, 13:29

Новый Renault Duster: первые официальные изображения

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Фото: Renault
Компания Renault опубликовала фотографии кроссовера Duster второго поколения, предназначенного для южноамериканского рынка. Российский Duster был изначально ближе к бразильской модификации. Можно предположить, что кроссоверы второго поколения для наших двух стран окажутся, если не идентичными, то очень похожими.
Новый Renault Duster первые официальные изображения

Фото: Renault

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Кроссовер Duster второго поколения выпустили еще в 2017 году, но география его продаж пока была сильно ограничена. Под румынским брендом Dacia его продавали в Евросоюзе, под французским Renault – в Африке, на Ближнем Востоке и Украине. Теперь новинка доберется до Южной Америки. Компания Renault опубликовала первые изображения Duster, предназначенного для стран этого региона.

Новинку, как и кроссоверы первой генерации, будут выпускать на заводе Renault в Бразилии. Судя по фото, Duster для Южной Америки в целом похож на версию для Европы. Дополнительные секции фонарей по бокам радиаторной решетки, скорее всего, предложат только для экстремального исполнения, например, Adventure или Dakar Edition. Интерьер бразильского кроссовера также почти идентичен салону румынского «брата» с единственной оговоркой. У него появится большой экран медиасистемы, знакомый отечественным автолюбителям по новому купе-кроссоверу Renault Arkana.

Никаких технических подробностей о новинке официально пока не сообщается. Но местным журналистам удалось выяснить, что первым в продажу поступит кроссовер с 1,6-литровым «атмосферником», который может работать в паре с механической коробкой передач или с вариатором. Позднее на смену двигателю объемом 2,0 литра придет 1,3-литровый турбомотор, как у нашей «Арканы». Бразильской публике Renault Duster второго поколения представят в марте. Российским покупателям придется немного подождать.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Renault Duster
дастер... мечта. Для дорог в центральном черноземье отличная машина) ) ) собирались брать, но из-за финансовых трудностей пришлось брать машину чуть дешевле. Но тоже рено) )
NataYw
Дизели хороши, но почему-то мы их покупаем неохотно
Статья без содержания, просто перечисление моделей с сайтов дилеров.
Бот
Renault представила обновленный Duster
А где рейсталинговый Дастер, который уже год в Европе выпускают, на Украине уже продают??? Он хоть поприличнее выглядит. А у нас как в Гондурасе, всё самое отстойное и старое...
Кеша
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Новый Renault Duster: первые официальные изображения
{{material_126126}}Кроссовер Duster второго поколения выпустили еще в 2017 году, но география его продаж пока была сильно ограничена. Под румынским брендом Dacia его продавали в Евросоюзе, под французским Renault – в Африке, на Ближнем Востоке и Украине. Теперь новинка доберется до Южной Америки. Компания Renault опубликовала первые изображения Duster, предназначенного для стран этого региона.Новинку, как и кроссоверы первой генерации, будут выпускать на заводе Renault в Бразилии. Судя по фото, Duster для Южной Америки в целом похож на версию для Европы. Дополнительные секции фонарей по бокам радиаторной решетки, скорее всего, предложат только для экстремального исполнения, например, Adventure или Dakar Edition. Интерьер бразильского кроссовера также почти идентичен салону румынского «брата» с единственной оговоркой. У него появится большой экран медиасистемы, знакомый отечественным автолюбителям по новому купе-кроссоверу Renault Arkana.Никаких технических подробностей о новинке официально пока не сообщается. Но местным журналистам удалось выяснить, что первым в продажу поступит кроссовер с 1,6-литровым «атмосферником», который может работать в паре с механической коробкой передач или с вариатором. Позднее на смену двигателю объемом 2,0 литра придет 1,3-литровый турбомотор, как у нашей «Арканы». Бразильской публике Renault Duster второго поколения представят в марте. Российским покупателям придется немного подождать.
2020-02-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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