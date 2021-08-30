Новый Renault Duster провалил краш-тест: утечка топлива и риск опрокидывания
Фото: motor1
Итоговые оценки Renault Duster оказались следующими: 29% за защиту взрослых пассажиров, 23% – за защиту детей, 51% – пешеходов и 35% – за работу систем безопасности. Больше всего экспертов встревожил риск утечки топлива. Они попросили Renault отозвать все внедорожники Duster второго поколения, построенные в Бразилии. Кроме того, они попросили изучить проблему с открывшейся дверью, ведь пассажиров при боковом ударе может выкинуть из автомобиля.
В октябре 2020 года условия тестов Latin NCAP стали более строгими, поэтому кроссовер, собранный в Румынии, и сейчас набрал бы меньше баллов, чем пару лет назад. Но понижение рейтинга с 4 до 0 звезд вызывает много вопросов к качеству бразильской сборки.
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