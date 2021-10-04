Новый Renault Logan для России: первые подробности и фото
Фото: vk.com / Avtograd News
Фото: vk.com / Avtograd News
Фото: vk.com / Avtograd News
Фото: vk.com / Avtograd News
В моторной гамме планируют заменить лишь один агрегат, какой именно, пока неизвестно. Но ему на смену придет мотор, который ранее не использовали в моделях Renault, стоящих на конвейере АвтоВАЗа. В качестве коробки передач предложат 6-ступенчатую «механику», вариатор и, возможно, робот с двумя сцеплениями. Новые агрегаты уже тестируют на первых прототипах, собранных вручную специалистами Инжинирингового Центра. Суммарно собрано уже более десяти тестовых автомобилей Logan и Sandero.
Срок запуска серийного производства запланирован на середину 2022 года. На заводе в Тольятти идëт работа по установке сварочных линий для изготовления шасси для автомобилей Renault нового поколения (подрамник, задняя балка, рычаги и т. д.) Модернизация линий сварки кузова, покраски, сборки и контроля была проведена ранее.
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- 515 000 РRenault Logan 2011 в Москве
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