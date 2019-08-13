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13 августа 2019, 00:01

Новый Rezvani Tank поможет пережить ядерный взрыв

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Американская компания Rezvani представила внедорожник Tank второго поколения. Автомобиль построен на базе нового рамного Jeep Wrangler, оснащен 1000-сильным мотором, тяжелой броней и мощной защитой от электромагнитного излучения. И все это за 400 тысяч долларов.
Новый Rezvani Tank поможет пережить ядерный взрыв

Rezvani Tank 2020

Новый Rezvani Tank поможет пережить ядерный взрыв

Rezvani Tank 2020

Новый Rezvani Tank поможет пережить ядерный взрыв

Rezvani Tank 2020

Новый Rezvani Tank поможет пережить ядерный взрыв

Rezvani Tank 2020

Новый Rezvani Tank поможет пережить ядерный взрыв

Rezvani Tank 2020

Новый Rezvani Tank поможет пережить ядерный взрыв

Rezvani Tank 2020

Новый Rezvani Tank поможет пережить ядерный взрыв

Rezvani Tank 2020

Новый Rezvani Tank поможет пережить ядерный взрыв

Rezvani Tank 2020

Новый Rezvani Tank поможет пережить ядерный взрыв

Rezvani Tank 2020

Новый Rezvani Tank поможет пережить ядерный взрыв
Новый Rezvani Tank поможет пережить ядерный взрыв
Новый Rezvani Tank поможет пережить ядерный взрыв
Новый Rezvani Tank поможет пережить ядерный взрыв
Новый Rezvani Tank поможет пережить ядерный взрыв
Новый Rezvani Tank поможет пережить ядерный взрыв
Новый Rezvani Tank поможет пережить ядерный взрыв
Новый Rezvani Tank поможет пережить ядерный взрыв
Новый Rezvani Tank поможет пережить ядерный взрыв
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В линейке американской компании Rezvani Motors появилась вторая модель. Ей стал рамный внедорожник Tank, предназначенный ...
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Рамный вездеход Rezvani Tank появился в модельном ряду калифорнийской марки сравнительно недавно – менее двух лет назад. Столь быстрая смена поколения обусловлена обновлением донора. В основе брутального внедорожника лежит шасси Jeep Wrangler. Весной 2018 года Wrangler JK сняли с производства. Его место на конвейере занял внедорожник следующей генерации – Wrangler JL.

Rezvani Tank второго поколения отличается усиленной рамой и автоматически подключаемым полным приводом. Немного изменился дизайн, а задние двери теперь распахиваются по ходу движения, а не против. Стандартно покупателям предлагают выбор из трех моторов объемом: 2,0 литра (274 л.с.), 3,6 литра (289 л.с.) и дизельный 3.0 V6 (289 л.с.). Аналогичными двигателями оснащаются и новые Jeep Wrangler. Более требовательные к мощности мотора клиенты могут заказать 6,4-литровый V8 от пикапа Ram. Экстремальной версии Tank X достался от спорткара Dodge Challenger SRT Demon турбированный V8 объемом 6,2 литра, форсированный до 1 000 сил.

Внедорожник получил специальную экранированную защиту электрооборудования, которая может до 40 раз выдержать воздействие электромагнитного импульса. Новому Tank не страшен даже электромагнитный поражающий эффект ядерного взрыва. Дополнительно на внедорожник можно установить систему ночного видения, мощную подвеску с амортизаторами Fox и броню максимального уровня В7. «Гражданские» версии Rezvani Tank стоят от 155 тысяч долларов. Бронированный Tank Military Edition - от 295 тысяч, а топовый с 1000-сильным мотором – не менее 400 тысяч долларов или 26,2 млн рублей в пересчете по актуальному курсу.

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Новый Rezvani Tank поможет пережить ядерный взрыв
{{material_121219}}Рамный вездеход Rezvani Tank появился в модельном ряду калифорнийской марки сравнительно недавно – менее двух лет назад. Столь быстрая смена поколения обусловлена обновлением донора. В основе брутального внедорожника лежит шасси Jeep Wrangler. Весной 2018 года Wrangler JK сняли с производства. Его место на конвейере занял внедорожник следующей генерации – Wrangler JL.Rezvani Tank второго поколения отличается усиленной рамой и автоматически подключаемым полным приводом. Немного изменился дизайн, а задние двери теперь распахиваются по ходу движения, а не против. Стандартно покупателям предлагают выбор из трех моторов объемом: 2,0 литра (274 л.с.), 3,6 литра (289 л.с.) и дизельный 3.0 V6 (289 л.с.). Аналогичными двигателями оснащаются и новые Jeep Wrangler. Более требовательные к мощности мотора клиенты могут заказать 6,4-литровый V8 от пикапа Ram. Экстремальной версии Tank X достался от спорткара Dodge Challenger SRT Demon турбированный V8 объемом 6,2 литра, форсированный до 1 000 сил.Внедорожник получил специальную экранированную защиту электрооборудования, которая может до 40 раз выдержать воздействие электромагнитного импульса. Новому Tank не страшен даже электромагнитный поражающий эффект ядерного взрыва. Дополнительно на внедорожник можно установить систему ночного видения, мощную подвеску с амортизаторами Fox и броню максимального уровня В7. «Гражданские» версии Rezvani Tank стоят от 155 тысяч долларов. Бронированный Tank Military Edition - от 295 тысяч, а топовый с 1000-сильным мотором – не менее 400 тысяч долларов или 26,2 млн рублей в пересчете по актуальному курсу.
2019-08-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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