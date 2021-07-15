Новый родстер Mercedes-Benz получил гибкий сенсорный экран
Фото: theverge.com
Фото: theverge.com
Фото: theverge.com
Фото: theverge.com
Фото: theverge.com
Mercedes-Benz в новом родстере AMG SL 2022 года представил совершенно новые экраны приборной панели и мультимедийной системы. Компания разработала сенсорные экраны таким образом, чтобы избавить водителей от бликов, ведь AMG SL Roadster кабриолет.
Цифровая приборная панель немного отличается от остальных, она спрятана под «козырьком», который, по словам Mercedes-Benz, «вдохновлен авиацией». Экран, встроенный в приборную панель еще глубже, чем обычно, что помогает бороться с бликами.
Что касается сенсорного экрана мультимедийной системы, его инженеры Mercedes-Benz сделали плавающим, то есть наклон панели можно менять в зависимости от того, куда падает солнечный свет.
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