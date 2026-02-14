Первые подробности о следующем поколении Rolls-Royce Cullinan: электрическая платформа, измененная внешность и новые технологии

14 февраля 2026, 05:25
Новый Rolls-Royce Cullinan 2028: электрификация и свежий дизайн в премиум-сегменте
Новый Rolls-Royce Cullinan 2028: электрификация и свежий дизайн в премиум-сегменте
Rolls-Royce готовит к выпуску полностью электрический Cullinan нового поколения. Уже появились первые изображения и детали о переменах в дизайне и технических характеристиках. Почему это событие может изменить рынок люксовых внедорожников - в нашем материале.
Компания Rolls-Royce стоит на пороге важного этапа в истории своей самой востребованной модели. Появление внедорожника Cullinan следующего поколения, запланированное на 2028 год, станет не просто очередным обновлением модельного ряда, а настоящей сменой эпох для британского бренда. Главной интригой является его переход на полностью электрическую платформу — решение, которое уже сейчас вызывает активные дискуссии как среди поклонников марки, так и у отраслевых экспертов.
Первая информация о новинке стала появляться недавно, а шпионские фотографии прототипов лишь подогрели интерес публики. Судя по снимкам, внешность автомобиля претерпит эволюционные изменения: силуэт сохранит фамильную узнаваемость, но детали станут более четкими и современными. Передняя часть, как ожидается, получит несколько иную решетку радиатора и новую оптику с разделенными фарами. В профиль сохранятся знакомые черты, но линии кузова станут выразительнее, а корма обзаведется иными фонарями и измененным расположением номерного знака.
Ключевым отличием, безусловно, станет электрическая силовая установка. Хотя точные характеристики пока держатся в секрете, эксперты прогнозируют, что мощность нового флагманского внедорожника превзойдет показатели не только нынешнего Cullinan с его бензиновым V12, но и электрического купе Spectre. Последний Cullinan в версии Black Badge выдает 650 лошадиных сил, и ожидается, что новый внедорожник предложит еще более впечатляющие цифры, чтобы соответствовать своему статусу.
Дизайн будущей модели уже не раз становился темой для компьютерных рендеров, и последние изображения, по мнению экспертов, максимально приближены к реальности. Сравнение с актуальным Cullinan Series II показывает, что новинка станет заметно современнее внешне, сохранив при этом фирменную роскошь и монументальность. Что касается интерьера, то он, по слухам, получит ультрасовременное оснащение с акцентом на передовые цифровые технологии и высочайшее качество материалов, однако официальные детали пока держатся в секрете, что лишь подогревает интерес к будущей премьере.
Переход на электротягу для Rolls-Royce — это не просто технологический шаг, а стратегическое решение, отражающее глобальные тренды автомобильной индустрии. Модель, недавно ассоциировавшаяся исключительно с мощным двигателем V12, вскоре станет символом инноваций и экологичности. Этот шаг способен переопределить стандарты в сегменте роскошных автомобилей.
Пока остается открытым вопрос, как такой радикальный поворот будет воспринят поклонниками классики. С одной стороны, электрификация сулит новые ощущения за рулем благодаря мгновенной отдаче и бесшумной динамике. С другой — приверженцы традиций могут встретить перемены настороженно. Тем не менее, Rolls-Royce демонстрирует твердое намерение следовать курсу электрификации, стремясь удержать лидерство в мире ультра-люксовых автомобилей
Похожие материалы Ролс Ройс
-
13.02.2026, 11:09
Продажи подержанных люксовых авто в России обновили исторический максимум в 2025 году
Вышло исследование: в 2025 году россияне приобрели рекордное количество подержанных автомобилей класса Luxury. Продажи в этом сегменте не просто растут - они бьют исторические максимумы уже несколько лет подряд. Какие марки и модели оказались в центре внимания, и что это значит для рынка - разбираемся в деталях.Читать далее
-
09.02.2026, 20:31
Rolls-Royce Cullinan 2026: необычная комплектация для тех, кто ценит статус и эксклюзив
Rolls-Royce Cullinan 2026 года вновь поднимает планку роскоши среди внедорожников. Необычная комплектация, эксклюзивные детали и акцент на индивидуальности делают этот автомобиль предметом обсуждения среди экспертов и коллекционеров.Читать далее
-
08.02.2026, 20:05
Rolls-Royce Cullinan Coupe 2026: двухдверный внедорожник, который удивил рынок
Rolls-Royce вновь удивляет: обсуждается возможность выпуска двухдверной версии культового внедорожника Cullinan. Эксперты спорят, есть ли спрос на столь необычный формат, и как это повлияет на рынок премиальных авто.Читать далее
-
30.01.2026, 07:08
Rolls-Royce Cullinan 2028: первые изображения нового поколения внедорожника
Rolls-Royce готовит преемника своему первому внедорожнику Cullinan, который уже проходит испытания в суровых условиях. Новая модель обещает сохранить узнаваемый стиль, но получить ряд важных доработок. Эксперты отмечают, что изменения могут затронуть не только дизайн, но и техническую начинку.Читать далее
-
19.01.2026, 07:48
Новый Rolls-Royce Cullinan: первые рендеры и детали электрической революции
Rolls-Royce Cullinan готовит смену поколений. Впервые появится полностью электрическая версия и свежий дизайн. Ожидается больше мощности и новые технологии. Подробности держатся в секрете. Появились первые изображения.Читать далее
-
16.01.2026, 06:51
Электрический преемник Rolls-Royce Cullinan 2028 впервые замечен на тестах
Rolls-Royce готовится отказаться от легендарного V12. Электрический Cullinan уже проходит испытания. Премьера может состояться на фестивале скорости в Гудвуде. Компания не боится перемен, несмотря на скепсис рынка. Что скрывают первые фото новинки?Читать далее
-
07.01.2026, 08:21
Rolls-Royce Cullinan Series II: эффектные диски, но интерьер вызывает вопросы
Rolls-Royce Cullinan Series II с новыми дисками от Forgiato и AG Luxury Wheels выглядит ярко. Но интерьерные решения вызывают недоумение. Внешний лоск не всегда сочетается с внутренним стилем. Неожиданные цветовые сочетания портят впечатление. Узнайте, что пошло не так.Читать далее
-
11.12.2025, 12:59
Bentley стала лидером люксового сегмента в России обогнав Lamborghini
Рынок роскошных авто снова растет. Продажи в ноябре показали рекорд. Британский бренд занял первое место. Кто же стал главным аутсайдером? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
26.11.2025, 20:24
Rolls-Royce Cullinan 2026 года получил уникальный тюнинг от Urban с белым и оранжевым цветом
Rolls-Royce Cullinan 2026 года теперь доступен в эксклюзивном исполнении от Urban. Белый кузов, яркие оранжевые детали и кованый карбон создают неповторимый образ. Узнайте, как изменился культовый внедорожник. Впечатляющий дизайн и новые детали ждут вас в обзоре.Читать далее
-
31.10.2025, 08:07
Роскошный Rolls-Royce Cullinan Series II получил агрессивный обвес от Spofec Novitec
Новое воплощение британского внедорожника удивляет смелым стилем. Специалисты Spofec кардинально изменили внешний вид. Внутри и снаружи – новые детали и технологии. Узнайте, как изменился культовый автомобиль. Неожиданные решения ждут вас в материале.Читать далее
Похожие материалы Ролс Ройс
-
13.02.2026, 11:09
Продажи подержанных люксовых авто в России обновили исторический максимум в 2025 году
Вышло исследование: в 2025 году россияне приобрели рекордное количество подержанных автомобилей класса Luxury. Продажи в этом сегменте не просто растут - они бьют исторические максимумы уже несколько лет подряд. Какие марки и модели оказались в центре внимания, и что это значит для рынка - разбираемся в деталях.Читать далее
-
09.02.2026, 20:31
Rolls-Royce Cullinan 2026: необычная комплектация для тех, кто ценит статус и эксклюзив
Rolls-Royce Cullinan 2026 года вновь поднимает планку роскоши среди внедорожников. Необычная комплектация, эксклюзивные детали и акцент на индивидуальности делают этот автомобиль предметом обсуждения среди экспертов и коллекционеров.Читать далее
-
08.02.2026, 20:05
Rolls-Royce Cullinan Coupe 2026: двухдверный внедорожник, который удивил рынок
Rolls-Royce вновь удивляет: обсуждается возможность выпуска двухдверной версии культового внедорожника Cullinan. Эксперты спорят, есть ли спрос на столь необычный формат, и как это повлияет на рынок премиальных авто.Читать далее
-
30.01.2026, 07:08
Rolls-Royce Cullinan 2028: первые изображения нового поколения внедорожника
Rolls-Royce готовит преемника своему первому внедорожнику Cullinan, который уже проходит испытания в суровых условиях. Новая модель обещает сохранить узнаваемый стиль, но получить ряд важных доработок. Эксперты отмечают, что изменения могут затронуть не только дизайн, но и техническую начинку.Читать далее
-
19.01.2026, 07:48
Новый Rolls-Royce Cullinan: первые рендеры и детали электрической революции
Rolls-Royce Cullinan готовит смену поколений. Впервые появится полностью электрическая версия и свежий дизайн. Ожидается больше мощности и новые технологии. Подробности держатся в секрете. Появились первые изображения.Читать далее
-
16.01.2026, 06:51
Электрический преемник Rolls-Royce Cullinan 2028 впервые замечен на тестах
Rolls-Royce готовится отказаться от легендарного V12. Электрический Cullinan уже проходит испытания. Премьера может состояться на фестивале скорости в Гудвуде. Компания не боится перемен, несмотря на скепсис рынка. Что скрывают первые фото новинки?Читать далее
-
07.01.2026, 08:21
Rolls-Royce Cullinan Series II: эффектные диски, но интерьер вызывает вопросы
Rolls-Royce Cullinan Series II с новыми дисками от Forgiato и AG Luxury Wheels выглядит ярко. Но интерьерные решения вызывают недоумение. Внешний лоск не всегда сочетается с внутренним стилем. Неожиданные цветовые сочетания портят впечатление. Узнайте, что пошло не так.Читать далее
-
11.12.2025, 12:59
Bentley стала лидером люксового сегмента в России обогнав Lamborghini
Рынок роскошных авто снова растет. Продажи в ноябре показали рекорд. Британский бренд занял первое место. Кто же стал главным аутсайдером? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
26.11.2025, 20:24
Rolls-Royce Cullinan 2026 года получил уникальный тюнинг от Urban с белым и оранжевым цветом
Rolls-Royce Cullinan 2026 года теперь доступен в эксклюзивном исполнении от Urban. Белый кузов, яркие оранжевые детали и кованый карбон создают неповторимый образ. Узнайте, как изменился культовый внедорожник. Впечатляющий дизайн и новые детали ждут вас в обзоре.Читать далее
-
31.10.2025, 08:07
Роскошный Rolls-Royce Cullinan Series II получил агрессивный обвес от Spofec Novitec
Новое воплощение британского внедорожника удивляет смелым стилем. Специалисты Spofec кардинально изменили внешний вид. Внутри и снаружи – новые детали и технологии. Узнайте, как изменился культовый автомобиль. Неожиданные решения ждут вас в материале.Читать далее