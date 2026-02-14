Первые подробности о следующем поколении Rolls-Royce Cullinan: электрическая платформа, измененная внешность и новые технологии

Новый Rolls-Royce Cullinan 2028: электрификация и свежий дизайн в премиум-сегменте

Rolls-Royce готовит к выпуску полностью электрический Cullinan нового поколения. Уже появились первые изображения и детали о переменах в дизайне и технических характеристиках. Почему это событие может изменить рынок люксовых внедорожников - в нашем материале.

Компания Rolls-Royce стоит на пороге важного этапа в истории своей самой востребованной модели. Появление внедорожника Cullinan следующего поколения, запланированное на 2028 год, станет не просто очередным обновлением модельного ряда, а настоящей сменой эпох для британского бренда. Главной интригой является его переход на полностью электрическую платформу — решение, которое уже сейчас вызывает активные дискуссии как среди поклонников марки, так и у отраслевых экспертов.

Первая информация о новинке стала появляться недавно, а шпионские фотографии прототипов лишь подогрели интерес публики. Судя по снимкам, внешность автомобиля претерпит эволюционные изменения: силуэт сохранит фамильную узнаваемость, но детали станут более четкими и современными. Передняя часть, как ожидается, получит несколько иную решетку радиатора и новую оптику с разделенными фарами. В профиль сохранятся знакомые черты, но линии кузова станут выразительнее, а корма обзаведется иными фонарями и измененным расположением номерного знака.

Ключевым отличием, безусловно, станет электрическая силовая установка. Хотя точные характеристики пока держатся в секрете, эксперты прогнозируют, что мощность нового флагманского внедорожника превзойдет показатели не только нынешнего Cullinan с его бензиновым V12, но и электрического купе Spectre. Последний Cullinan в версии Black Badge выдает 650 лошадиных сил, и ожидается, что новый внедорожник предложит еще более впечатляющие цифры, чтобы соответствовать своему статусу.

Дизайн будущей модели уже не раз становился темой для компьютерных рендеров, и последние изображения, по мнению экспертов, максимально приближены к реальности. Сравнение с актуальным Cullinan Series II показывает, что новинка станет заметно современнее внешне, сохранив при этом фирменную роскошь и монументальность. Что касается интерьера, то он, по слухам, получит ультрасовременное оснащение с акцентом на передовые цифровые технологии и высочайшее качество материалов, однако официальные детали пока держатся в секрете, что лишь подогревает интерес к будущей премьере.

Переход на электротягу для Rolls-Royce — это не просто технологический шаг, а стратегическое решение, отражающее глобальные тренды автомобильной индустрии. Модель, недавно ассоциировавшаяся исключительно с мощным двигателем V12, вскоре станет символом инноваций и экологичности. Этот шаг способен переопределить стандарты в сегменте роскошных автомобилей.

Пока остается открытым вопрос, как такой радикальный поворот будет воспринят поклонниками классики. С одной стороны, электрификация сулит новые ощущения за рулем благодаря мгновенной отдаче и бесшумной динамике. С другой — приверженцы традиций могут встретить перемены настороженно. Тем не менее, Rolls-Royce демонстрирует твердое намерение следовать курсу электрификации, стремясь удержать лидерство в мире ультра-люксовых автомобилей