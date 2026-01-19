Впервые без камуфляжа — что скрывает будущий флагман? Неожиданный поворот

Новый Rolls-Royce Cullinan: первые рендеры и детали электрической революции

Rolls-Royce Cullinan готовит смену поколений. Впервые появится полностью электрическая версия и свежий дизайн. Ожидается больше мощности и новые технологии. Подробности держатся в секрете. Появились первые изображения.

Кроссовер Rolls-Royce Cullinan готовится к смене поколений. Несмотря на то, что официальная премьера новинки ожидается не ранее 2028 года, на дорогах уже появились полностью замаскированные прототипы. Эксперты отмечают, что это будет не просто рестайлинг, а полностью новая модель.

Главным изменением станет переход на полностью электрическую силовую установку. Следуя по стопам купе Spectre, новый Cullinan, вероятно, получит ещё более мощную батарею и повышенную производительность. Для сравнения: текущий бензиновый V12 развивает до 600 л.с., а электрический Spectre Black Badge предлагает 650 л.с. и разгон до 100 км/ч за 4,1 секунды, что задаёт высокую планку для будущего кроссовера.

Первые дизайнерские рендеры, основанные на шпионских снимках, показывают эволюцию внешности. Узнаваемый силуэт дополнится новой оптикой с разделённым светом, переработанным бампером и обновлённой решёткой радиатора. Задняя часть также претерпит изменения, получив свежие фонари и новую дверь багажника.

Таким образом, хотя внешне изменения кажутся сдержанными, под капотом нас ждёт революция. Второе поколение Cullinan позиционируется как полностью переосмысленный автомобиль, призванный установить новые стандарты в классе ультралюксовых кроссоверов.

Традиционно Rolls-Royce хранит детали в секрете, но очевидно, что электрический Cullinan имеет все шансы стать самой мощной и технологичной моделью в истории бренда. Остаётся лишь дождаться 2028 года, чтобы увидеть все сюрпризы, подготовленные для искушённых клиентов.