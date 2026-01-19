Впервые без камуфляжа — что скрывает будущий флагман? Неожиданный поворот

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

19 января 2026, 07:48

Новый Rolls-Royce Cullinan: первые рендеры и детали электрической революции

Новый Rolls-Royce Cullinan: первые рендеры и детали электрической революции

Впервые без камуфляжа — что скрывает будущий флагман? Неожиданный поворот

Новый Rolls-Royce Cullinan: первые рендеры и детали электрической революции

Rolls-Royce Cullinan готовит смену поколений. Впервые появится полностью электрическая версия и свежий дизайн. Ожидается больше мощности и новые технологии. Подробности держатся в секрете. Появились первые изображения.

Rolls-Royce Cullinan готовит смену поколений. Впервые появится полностью электрическая версия и свежий дизайн. Ожидается больше мощности и новые технологии. Подробности держатся в секрете. Появились первые изображения.

Кроссовер Rolls-Royce Cullinan готовится к смене поколений. Несмотря на то, что официальная премьера новинки ожидается не ранее 2028 года, на дорогах уже появились полностью замаскированные прототипы. Эксперты отмечают, что это будет не просто рестайлинг, а полностью новая модель.

Главным изменением станет переход на полностью электрическую силовую установку. Следуя по стопам купе Spectre, новый Cullinan, вероятно, получит ещё более мощную батарею и повышенную производительность. Для сравнения: текущий бензиновый V12 развивает до 600 л.с., а электрический Spectre Black Badge предлагает 650 л.с. и разгон до 100 км/ч за 4,1 секунды, что задаёт высокую планку для будущего кроссовера.

Первые дизайнерские рендеры, основанные на шпионских снимках, показывают эволюцию внешности. Узнаваемый силуэт дополнится новой оптикой с разделённым светом, переработанным бампером и обновлённой решёткой радиатора. Задняя часть также претерпит изменения, получив свежие фонари и новую дверь багажника.

Таким образом, хотя внешне изменения кажутся сдержанными, под капотом нас ждёт революция. Второе поколение Cullinan позиционируется как полностью переосмысленный автомобиль, призванный установить новые стандарты в классе ультралюксовых кроссоверов.

Традиционно Rolls-Royce хранит детали в секрете, но очевидно, что электрический Cullinan имеет все шансы стать самой мощной и технологичной моделью в истории бренда. Остаётся лишь дождаться 2028 года, чтобы увидеть все сюрпризы, подготовленные для искушённых клиентов.

Упомянутые модели: Rolls-Royce Cullinan
Упомянутые марки: Rolls-Royce
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Ролс Ройс

Похожие материалы Ролс Ройс

Lynk & Co 08 удивил запасом хода: реальный тест гибрида с рекордной батареей
Evolute i-Space с полным приводом поступил в продажу в России по цене от 2,87 млн рублей
Kia представила универсал K4 Sportwagon для Европы - продажи ограничены сроком
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 22 модели
Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 17 моделей
F
Aston Martin Rapide и еще 22 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тверь Нижегородская область Свердловская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться