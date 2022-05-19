19 мая 2022, 08:35
Новый роскошный Bentley будет выдавать 1400 л.с. и стоить 250 тысяч евро
Глава компании Bentley Адриан Холлмарк поделился подробностями о новой модели британской марки, которая сейчас находится в разработке. Серийную версию планируют представить в 2025 году.
Автор: Дарья Климова Фото: Bentley
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Фото: Bentley
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Фото: Bentley
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Фото: Bentley
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Фото: Bentley
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Фото: Bentley
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Фото: Bentley
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Фото: Bentley
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Фото: Bentley
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Фото: Bentley
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Подробностей о новом Bentley пока известно немного. Новинка будет базироваться на концепте Bentley EXP 100 GT, представленном летом 2019 года. В его основе будет лежать электрическая архитектура Premium Performance Electric (PPE) концерна Volkswagen Group, на которой уже построен Porsche Taycan. Ожидается, что автомобиль поступит в продажу в 2025 году и будет стоить не менее 250 тысяч евро.
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