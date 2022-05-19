Новый роскошный Bentley будет выдавать 1400 л.с. и стоить 250 тысяч евро

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Новая модель Bentley может стать одним из самых быстрых серийных автомобилей в мире. В интервью Auto News Europe Адриан Холлмарк сообщил, что мощность автомобиля составит порядка 1400 л.с., а на разгон с места до «сотни» он будет тратить 1,5 секунды. Напомним, что сейчас самый мощный Bentley GT Speed выдает 650 л.с. Также Холлмарк подчеркнул, что такая взрывная динамика может доставлять определенный дискомфорт, поэтому водитель сможет выбирать разные режимы вождения. В более спокойном «моде» разгон до сотни увеличится до 2,3 секунды.

Подробностей о новом Bentley пока известно немного. Новинка будет базироваться на концепте Bentley EXP 100 GT, представленном летом 2019 года. В его основе будет лежать электрическая архитектура Premium Performance Electric (PPE) концерна Volkswagen Group, на которой уже построен Porsche Taycan. Ожидается, что автомобиль поступит в продажу в 2025 году и будет стоить не менее 250 тысяч евро.

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