Новый роскошный кроссовер Mercedes-Benz увезет 7 человек на расстояние до 660 километров
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
По размеру новый EQS SUV очень похож на седан EQS: длина – 5 125 мм (-100 мм), ширина – 1 959 мм (-30 мм), высота – 1 718 мм (+200 мм), колесная база одинаковая – 3 210 мм. Багажник вмещает от 195 до 880 литров – в зависимости от того установлен третий ряд сидений или нет и как отрегулирован задний диван. Со сложенным вторым рядом полезный объем увеличивается до 2 100 литров.
На выбор предлагают колесные диски диаметром 20 или 22 дюйма. Матричные фары есть уже в базе, а доступные опционально фары Digital Light могут рисовать на дороге подсказки для водителя в виде стрелок и пиктограмм. Штатно все кроссоверы имеют пневматическую подвеску и полноуправляемое шасси. За доплату можно увеличить угол поворота задних колес с 4,5 до 10 градусов, тогда радиус разворота сократиться с 11,9 до 11 метров.
В стандартную комплектацию входит цифровая панель приборов, большой вертикальный планшет медиасистемы MBUX и проекционный экран. Внушительная панель MBUX Hyperscreen, объединяющая три дисплея, доступна в качестве опции. Также дополнительно можно заказать электропривод сидений второго ряда, четырехзонный климат-контроль, панорамную крышу, экраны для задних пассажиров по 11,6 дюйма каждый и два раздельных кресла для третьего ряда.
Базовый Mercedes-Benz EQS 450+ получил один электромотор на задней оси, который выдает 360 л.с. и 568 Нм. Запас хода такого кроссовера составляет 660 км по циклу WLTP. Полноприводный Mercedes-Benz EQS 450 4Matic SUV имеет два электромотора суммарной отдачей в те же 360 л.с., но с более внушительным крутящим моментом (800 Нм). На вершине линейки находится Mercedes-Benz EQS 580 4Matic SUV c двумя моторами, которые в сумме выдают 544 л.с. и 858 Нм. Дальность хода обеих полноприводных версий заявлена на уровне 613 км. Сборку новинки наладят на заводе в Алабаме (США). Продажи стартуют во второй половине 2022 года.
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