Новый роскошный Mercedes EQS официально представили на экономическом форуме в Петербурге: фото
Фото: 110km.ru
Фото: 110km.ru
Фото: 110km.ru
Фото: 110km.ru
Фото: 110km.ru
Фото: 110km.ru
Фото: 110km.ru
Габариты Mercedes-Benz EQS: длина – 5 216 мм, ширина – 1 926 мм, высота – 1 512 мм. Салон базовой версии практически идентичен обычному S-Class, но в качестве опции покупателям предлагают невероятную переднюю панель MBUX Hyperscreen. Сплошная стеклянная поверхность во всю ширину салона объединяет три дисплея: цифровую «приборку», сенсорный экран мультимедиа на центральной консоли (17,7 дюйма) и дополнительный 12,3-дюймовый тачскрин для переднего пассажира.
Полноприводный Mercedes-Benz EQS 580 4Matic мощностью 523 л.с. (855 Нм) сможет проезжать без подзарядки почти 500 километров (WLTP) и разгоняться до «сотни» за 4,3 секунды. Именно такую версию предложат российским клиентам. Первые поставки ожидаются в конце 2021 года.
- 2 300 000 РBMW 5 серии 2018 в Москве
- 7 340 000 РLand Rover Range Rover 2018 в Москве
- 1 570 000 РHonda Stepwgn 2018 в Москве
- 4 799 000 РMercedes GLE 2017 в Москве
- 430 000 РFord Focus 2009 в Москве
- 235 000 РHyundai Accent 2006 в Москве
- 2 650 000 РBMW 5 серии 2018 в Москве
- 1 690 000 РAudi A8 2013 в Москве
- 269 000 РMitsubishi Galant 2002 в Москве
- 10 300 000 РPorsche Cayenne Turbo 2014 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий