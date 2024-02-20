Новый российский автомобиль вновь оказался китайским. Рассказываем, что за машина
Фото: Автотор
Фото: Автотор
Фото: Автотор
Фото: Автотор
Как выяснил портал «Китайские автомобили», «Амберавто А5» представляет собой перелицованный китайский седан JMEV GSE. А бренд JMEV – это совместный проект Jiangling Motors Corporation Group, Китайской корпорации сельхозразвития и группы Renault. Французы возлагали на седан большие надежды. Его хотели продавать в Европе под брендом Mobilize сервисам каршеринга и такси. Но спроса на модель не было и проект провалился. В Китае седан тоже продается довольно вяло.
В перспективе «Автотор» рассчитывает значительно углубить локализацию «Амберавто А5». Электродвигатели, инверторы, редукторы, электронные системы, аккумуляторы и другими компоненты для седанов начнут выпускать на производственной площадке «Автотора» в течение ближайших двух лет.
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20.02.2024, 15:28
Как идет подготовка к возобновлению производства Lada Largus. Первое официальное фото
В августе 2023 года в Тольятти собрали последние экземпляры Lada Largus, затем производственные линии начали переносить в Ижевск. Сейчас АвтоВАЗ опубликовал первое фото с конвейера.Читать далее
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20.02.2024, 14:57
Гонщик показал идеальные «Жигули» для ралли: 180 сил, секвентальная коробка и кастомная подвеска
Российский гонщик Клим Байков потратил несколько лет на то, чтобы превратить обычную вазовскую «пятерку» в идеальный гоночный болид. Результатом спортсмен остался доволен.Читать далее
-
20.02.2024, 13:03
Пожарные тушили Lada Priora в Кудрово. Их ждала жуткая находка
Во время тушения утреннего пожара на улице Столичной в Кудрово пожарные обнаружили в салоне автомобиля обгоревший труп мужчины. Полицейским удалось установить личность погибшего.Читать далее
-
20.02.2024, 11:21
Автомобили с самыми надежными в мире моторами. Список из 30 моделей
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-
20.02.2024, 07:59
Китайцы придумали новую опцию для ленивых водителей. Автомобиль сам стряхивает с себя снег
Флагманский седан Nio ET9, который автопроизводитель гордо называет «китайский Maybach», получил уникальную функцию. Она порадует ленивых водителей северных регионов. При помощи гидравлической подвески огромный 5,3-метровый автомобиль умеет сам отряхивать снег.Читать далее
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