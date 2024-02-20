Новый российский автомобиль вновь оказался китайским. Рассказываем, что за машина

Седан «Амберавто А5» полностью адаптирован для эксплуатации в условиях российского климата и уже прошел сертификацию. Пилотную партию выпустят в продажу в Калининградской области, чтобы посмотреть, как поведет себя новинка в реальной жизни. Габаритные размеры седана напоминают Kia Cerato или Skoda Octavia: длина – 4 675 мм, ширина – 1 835 мм, высота – 1 480 мм, размер колесной базы – 2 750 мм. В движение его приводит электромотор мощностью 160 сил, а емкости тяговой батареи должно хватать на 520 километров без подзарядки.

Как выяснил портал «Китайские автомобили», «Амберавто А5» представляет собой перелицованный китайский седан JMEV GSE. А бренд JMEV – это совместный проект Jiangling Motors Corporation Group, Китайской корпорации сельхозразвития и группы Renault. Французы возлагали на седан большие надежды. Его хотели продавать в Европе под брендом Mobilize сервисам каршеринга и такси. Но спроса на модель не было и проект провалился. В Китае седан тоже продается довольно вяло.

Фото: Автотор

В перспективе «Автотор» рассчитывает значительно углубить локализацию «Амберавто А5». Электродвигатели, инверторы, редукторы, электронные системы, аккумуляторы и другими компоненты для седанов начнут выпускать на производственной площадке «Автотора» в течение ближайших двух лет.

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