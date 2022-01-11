Новый российский кроссовер показали на видео
В финале видео упоминается белорусская компания Unimo, специализирующаяся на подготовке к производственному процессу новых продуктов в области автомобилестроения. Ранее компания изготовила предсерийный образец городского электромобиля «КАМА-1» на основе технологии цифровых двойников. Можно предположить, что скоро публике представят во плоти прототип e-Neva.
Габаритная длина новинки составит 4,5 метра. Электрокар получит просторный салон и багажник, вмещающий до 610 литров груза. В движение его будут приводить два электромотора суммарной отдачей 435 л.с. С места до 60 км/ч он сможет разгоняться за 2,7 секунды. Максимальная скорость будет достигать 197 км/ч, а пробег без подзарядки – 463 километра. В оснащение войдет цифровая приборная панель, тачскрин медиасистемы диагональю 15 дюймов и проекционный экран на лобовом стекле.
Напомним, крупнейший в России оборонный концерн «Алмаз-Антей» занимается разработкой и производством вооружения для противовоздушной и противоракетной обороны, в частности, комплексов С-500. Разработка электрокара ведется в рамках конверсии. По поручению президента, доля гражданской продукции для организаций оборонно-промышленного комплекса должна составить к 2025 году не менее 30%, а к 2030-му году увеличиться до 50% и более.
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