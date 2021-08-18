Новый роторный двигатель Mazda будет работать на водороде вместо бензина
Фото: Mazda
Одна из главных проблем с водородным топливом состоит в том, что оно преждевременно воспламеняется и взрывается цилиндрах. Но конструкция роторного двигателя исключает образование точек нагрева, поэтому такие агрегаты идеально совместимы с водородом. Как ни странно, Mazda и раньше предпринимала попытки оснащать автомобили водородными роторными моторами.
Например, такой агрегат получил в 1991 году концепт-кар HR-X, а в 2006 году восемь экземпляров RX-8 Hydrogen RE предложили клиентам для тестовой аренды. В 2010 году у Premacy (Mazda5) появилась водородная роторная версия под названием Premacy Hydrogen RE Hybrid. Но, как и в случае с RX-8 Hydrogen RE, было собрано лишь пять экземпляров. Сейчас главная задача, которую предстоит решить инженерам – сделать технологию доступной, чтобы автомобили с водородными роторными двигателями можно было запустить в серийное производство.
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