17 октября 2018, 22:25
Новый Seat Leon покажут летом
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Компания Seat приступила к финальным испытаниям хэтчбека Leon нового поколения. Ожидается, что испанская марка представит публике прототип в марте на Женевском автосалоне. Премьера серийной версии Leon может состояться уже летом 2019 года.
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Еще одной технической «обновкой» станет мультимедийная система Volkswagen, на разработку которой ушло два года. По заявлению создателей, она имеет «фантастический интерфейс» и сможет самостоятельно обновлять навигационные карты, приложения и функции. Автомобили Seat получат систему первыми из всех марок концерна, поскольку имеют самую молодую и «продвинутую» аудиторию.
Пользовательский интерфейс уже протестировали на фокус-группах. Отзывы были даже лучше, чем у Tesla Model X. Cистема практически лишилась физических кнопок, вместо этого у нее появилась функция голосового управления. В качестве опции предложат цифровую приборную панель.
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Комментарии пользователей
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