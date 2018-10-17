17 октября 2018, 22:25

Новый Seat Leon покажут летом

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Компания Seat приступила к финальным испытаниям хэтчбека Leon нового поколения. Ожидается, что испанская марка представит публике прототип в марте на Женевском автосалоне. Премьера серийной версии Leon может состояться уже летом 2019 года.
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Новый Seat Leon покажут летом Seat Leon
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Seat Leon четвертого поколения построят на фирменной платформе Volkswagen MQB. Ожидается, что новый Leon будет немного больше предшественника. Основным его конкурентом должен стать новый Ford Focus. Хэтчбек лишится дизельных версий, но впервые получит гибридную силовую установку. В ее состав войдет 1,5-литровый бензиновый двигатель TSI и электромотор. Позже Leon пополнит линейку нового спортивного бренда Cupra.

Еще одной технической «обновкой» станет мультимедийная система Volkswagen, на разработку которой ушло два года. По заявлению создателей, она имеет «фантастический интерфейс» и сможет самостоятельно обновлять навигационные карты, приложения и функции. Автомобили Seat получат систему первыми из всех марок концерна, поскольку имеют самую молодую и «продвинутую» аудиторию. 

Пользовательский интерфейс уже протестировали на фокус-группах. Отзывы были даже лучше, чем у Tesla Model X. Cистема практически лишилась физических кнопок, вместо этого у нее появилась функция голосового управления. В качестве опции предложат цифровую приборную панель.

По собственной информации 110km.ru
Новинки и концепт кары Сеат Леон
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Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Форум Seat Leon
Ребят тема такая, на холодную стоит какой то гул из под капота.. Глушу машину и он пропадает.. Что это может быть? У меня предположение что это гидроусилитель.. Может кто знает то подскажите пожалуйста.. если что пишите на почту sukstylist@yandex.ru
Никита
Saludo, Питер! Мы – SEAT
Как вступить в клуб любителей SEAT ??? у меня IBIZA c 2008 года..и менять марку не собираюсь...
Ирина
выбор пал на SEAT Leon
В гараже такого автомобиля нет, хотя мы приглядывались к нему очень долго. На сегодняшний день это одно из самых интересных предложений автомобильного рынка. Если еще не знакомы с этим текстом, смотрите наш обзор SEAT Leon http:// seat.110km.ru/ testdrives/ seatleontest.html Там почти все, что мы можем ...
m7th
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Новый Seat Leon покажут летом
{{material_124174}}Seat Leon четвертого поколения построят на фирменной платформе Volkswagen MQB. Ожидается, что новый Leon будет немного больше предшественника. Основным его конкурентом должен стать новый Ford Focus. Хэтчбек лишится дизельных версий, но впервые получит гибридную силовую установку. В ее состав войдет 1,5-литровый бензиновый двигатель TSI и электромотор. Позже Leon пополнит линейку нового спортивного бренда Cupra.Еще одной технической «обновкой» станет мультимедийная система Volkswagen, на разработку которой ушло два года. По заявлению создателей, она имеет «фантастический интерфейс» и сможет самостоятельно обновлять навигационные карты, приложения и функции. Автомобили Seat получат систему первыми из всех марок концерна, поскольку имеют самую молодую и «продвинутую» аудиторию. Пользовательский интерфейс уже протестировали на фокус-группах. Отзывы были даже лучше, чем у Tesla Model X. Cистема практически лишилась физических кнопок, вместо этого у нее появилась функция голосового управления. В качестве опции предложат цифровую приборную панель.
2018-10-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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