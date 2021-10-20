Новый седан Honda Civic разогрели до 200 сил
Фото: Honda
Фото: Honda
Фото: Honda
Фото: Honda
Фото: Honda
Фото: Honda
Honda Civic Si предлагается только с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Ездовая электроника получила в дополнение к штатным режимам Normal и Sport еще и настраиваемый Individual. Кроме того, новому седану перенастроили подвеску и рулевое управление, установили более мощные тормоза. По сравнению с седаном прошлого поколения жесткость кузова возросла на 8%.
Визуально отличить Civic Si от «обычного» седана можно по увеличенному спойлеру на крышке багажника, черным 18-дюймовым колесам и двум патрубкам выпускной системы вместо одного. В салоне появились кресла с интегрированными подголовниками, много красного декора и металлические накладки на педалях.
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