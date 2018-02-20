20 февраля 2018, 11:30

Новый семиместный Seat назовут Tarraco

Seat, наконец, определился с именем для своей новой модели – семиместного кроссовера. Выбрать название компания доверила поклонникам марки. По результатам голосования, с большим отрывом победил Tarraco.
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Новый семиместный Seat назовут Tarraco Seat
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Летом 2017 года испанский автопроизводитель объявил конкурс #SeatSeekingName на лучшее имя для новой модели. Предложить собственный вариант и проголосовать мог любой желающий. Имя должно было удовлетворять следующим требованиям: название географического объекта, которое легко писать и произносить на разных языках. В конкурсе приняли участие 146 000 человек. Всего набралось более 133 000 вариантов названий. В финал прошли четыре из них: Alboran, Aranda, Avila и Tarraco. Победил вариант Tarraco, набравший 52 000 голосов. Это на 10 тысяч больше, чем у занявшего второе место Avila.

Таррако – римское название современного испанского города Таррагона. Это одно из древнейших поселений римлян на берегу Средиземного моря. Сейчас туристам предлагают осмотреть здесь руины древнеримского цирка, амфитеатра и форума.

Новый 7-местный Seat Tarraco построят на фирменной модульной платформе Volkswagen MQB. В его моторную гамму войдут бензиновые турбомоторы объемом 1,4 и 2,0 литра, а также 2-литровые дизельные двигатели. Привод – передний или полный. Модель станет новым флагманом испанского бренда, заняв в модельном ряду место выше кроссовера Ateca. Публичная премьера новинки состоится в марте на Женевском автосалоне. Продажи начнутся ближе к концу 2018 года.
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Александр
Форум Seat Altea
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Konrad
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Новый семиместный Seat назовут Tarraco
{{material_119496}}Летом 2017 года испанский автопроизводитель объявил конкурс #SeatSeekingName на лучшее имя для новой модели. Предложить собственный вариант и проголосовать мог любой желающий. Имя должно было удовлетворять следующим требованиям: название географического объекта, которое легко писать и произносить на разных языках. В конкурсе приняли участие 146 000 человек. Всего набралось более 133 000 вариантов названий. В финал прошли четыре из них: Alboran, Aranda, Avila и Tarraco. Победил вариант Tarraco, набравший 52 000 голосов. Это на 10 тысяч больше, чем у занявшего второе место Avila.Таррако – римское название современного испанского города Таррагона. Это одно из древнейших поселений римлян на берегу Средиземного моря. Сейчас туристам предлагают осмотреть здесь руины древнеримского цирка, амфитеатра и форума.Новый 7-местный Seat Tarraco построят на фирменной модульной платформе Volkswagen MQB. В его моторную гамму войдут бензиновые турбомоторы объемом 1,4 и 2,0 литра, а также 2-литровые дизельные двигатели. Привод – передний или полный. Модель станет новым флагманом испанского бренда, заняв в модельном ряду место выше кроссовера Ateca. Публичная премьера новинки состоится в марте на Женевском автосалоне. Продажи начнутся ближе к концу 2018 года.
2018-02-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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