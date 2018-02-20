20 февраля 2018, 11:30
Новый семиместный Seat назовут Tarraco
Seat, наконец, определился с именем для своей новой модели – семиместного кроссовера. Выбрать название компания доверила поклонникам марки. По результатам голосования, с большим отрывом победил Tarraco.
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Инженеры испанской марки Seat работают над самым большим в линейке бренда кроссовером. Компания попросила ...Читать далее
Таррако – римское название современного испанского города Таррагона. Это одно из древнейших поселений римлян на берегу Средиземного моря. Сейчас туристам предлагают осмотреть здесь руины древнеримского цирка, амфитеатра и форума.
Новый 7-местный Seat Tarraco построят на фирменной модульной платформе Volkswagen MQB. В его моторную гамму войдут бензиновые турбомоторы объемом 1,4 и 2,0 литра, а также 2-литровые дизельные двигатели. Привод – передний или полный. Модель станет новым флагманом испанского бренда, заняв в модельном ряду место выше кроссовера Ateca. Публичная премьера новинки состоится в марте на Женевском автосалоне. Продажи начнутся ближе к концу 2018 года.
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02.09.2014, 15:17
SEAT Ibiza отмечает 30-летний юбилей
24.04.2014, 16:07
Автоновинки 2014-го. Часть II
05.01.2014, 11:35
Первому «СЕАТу» исполнилось 60 лет
13.11.2013, 14:37
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06.10.2013, 08:42
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Отзывы по теме
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Всем привет!У меня Сеат 1995г. 1.5 моноижектор, машина отличная все нравится, но совсем не давно возникли проблемы с холостым ходом падают обороты в плоть до остановки двигателя!все возможные причины данной неисправности были исследованы, неисправности не показалось!меняли и всевозможные датчики... холостого ...
Куплен у нас в 2006г.Кроме замены масла и фильтров ничегоне делалось, хотя проидено под100000км.А форсунки так все зависит от качестватоплива
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