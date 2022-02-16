Новый серийный седан Mercedes-AMG выдает почти 690 сил
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Более мощная версия Mercedes-AMG EQE 53 4Matic+ оснащена той же батареей, но пара ее электромоторов выдают 626 л.с. и 950 Нм. С опциональным пакетом AMG Dynamic Plus в режиме Race Start отдача может кратковременно возрастать до 687 л.с. и 1 000 Нм. С места до 100 км/ч такой седан разгоняется за 3,5 секунды, максималка равна 220 км/ч. С пакетом Dynamic Plus автомобиль разменивает первую «сотню» за 3,3 секунды и может разогнаться максимум до 240 км/ч. Заявленная дальность хода – 518 километров.
Внешне обе версии Mercedes-AMG EQE выглядят одинаково: вертикальные ламели фальшрадиаторной решетки наложены на черную лаковую заглушку, более агрессивный обвес и крупный спойлер, а также «умные» фары Digital Light, рисующие на асфальте подсказки для водителя. В салоне – спортивный руль и кресла, опциональная панель Hyperscreen с тремя экранами и имитация рева мотора, звук транслируется через штатную аудиосистему. Продажи стартуют летом, но цены пока не объявлены.
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