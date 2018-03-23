23 марта 2018, 15:45
Новый сервисный отзыв автомобилей Mercedes
Компания Mercedes-Benz приглашает в сервис российских владельцев автомобилей C-Class, S-Class и GLC, проданных в 2016 году. Всего отзывная кампания затронет 72 автомобиля немецкой марки. Причина – дефект ремней безопасности.
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Кроме того, владельцы автомобилей смогут самостоятельно сверить VIN-номер с перечнем, опубликованным на сайте Росстандарта, и при необходимости записаться к дилеру на бесплатную диагностику.
Нынешний отзыв стал для Mercedes в России третьим за последний месяц. Ранее в сервис отправились 13,5 тысяч C-Class, E-Class, кроссоверов GLE и минивенов V-Class в связи с угрозой неправомерного срабатывания подушки безопасности водителя.
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