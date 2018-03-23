23 марта 2018, 15:45

Новый сервисный отзыв автомобилей Mercedes

Компания Mercedes-Benz приглашает в сервис российских владельцев автомобилей C-Class, S-Class и GLC, проданных в 2016 году. Всего отзывная кампания затронет 72 автомобиля немецкой марки. Причина – дефект ремней безопасности.
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Сотрудники Mercedes-Benz выяснили, что натяжители ремней в некоторых автомобилях могут  иметь дефектные пиропатроны. В ближайшее время автовладельцев известят по телефону или эл.почте и пригласят прибыть на диагностику в дилерский сервис. Там специалисты компании проверят работоспособность ремней безопасности водителя и переднего пассажира. Если обнаружится неисправность, их бесплатно заменят на новые.

Кроме того, владельцы автомобилей смогут самостоятельно сверить VIN-номер с перечнем, опубликованным на сайте Росстандарта, и при необходимости записаться к дилеру на бесплатную диагностику.

Нынешний отзыв стал для Mercedes в России третьим за последний месяц. Ранее в сервис отправились 13,5 тысяч C-Class, E-Class, кроссоверов GLE и минивенов V-Class в связи с угрозой неправомерного срабатывания подушки безопасности водителя.

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Комментарии
Комментарии пользователей
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Новый сервисный отзыв автомобилей Mercedes
{{material_122866}}Сотрудники Mercedes-Benz выяснили, что натяжители ремней в некоторых автомобилях могут  иметь дефектные пиропатроны. В ближайшее время автовладельцев известят по телефону или эл.почте и пригласят прибыть на диагностику в дилерский сервис. Там специалисты компании проверят работоспособность ремней безопасности водителя и переднего пассажира. Если обнаружится неисправность, их бесплатно заменят на новые.Кроме того, владельцы автомобилей смогут самостоятельно сверить VIN-номер с перечнем, опубликованным на сайте Росстандарта, и при необходимости записаться к дилеру на бесплатную диагностику.Нынешний отзыв стал для Mercedes в России третьим за последний месяц. Ранее в сервис отправились 13,5 тысяч C-Class, E-Class, кроссоверов GLE и минивенов V-Class в связи с угрозой неправомерного срабатывания подушки безопасности водителя.
2018-03-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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