9 октября 2019, 12:00
Новый Skoda Rapid: первое официальное изображение
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Фото: Skoda
Компания Skoda опубликовала первый набросок лифтбека Rapid второго поколения, продажи которого стартуют в России в следующем году. Публике новинку обещают показать до конца 2019 года.
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Новый лифтбек Skoda Rapid спроектировали специально для российского рынка. В его основу может лечь платформа MQB A0. На ее базе сейчас создается следующая генерация Polo и новый бюджетный кроссовер. Но более вероятно, что революции в техническом плане не произойдет.
Текущее поколение Skoda Rapid, построенное на старой «тележке» PQ25, представили осенью 2012 года на автосалоне в Париже. В 2014 году автомобиль появился на российском рынке. Специально для нашей страны лифтбеку слегка модернизировали подвеску и увеличили дорожный просвет. В линейку двигателей вошли три мотора: 1,6-литровый «атмосферник» MPI мощностью 90 и 110 л.с., и также 1,4-литровый турбомотор TSI на 125 л.с. «Младший» сочетается только 5-ступенчатой «механикой», 110-сильный агрегат – с МКПП и 6-диапазонным «автоматом», турбомотор – исключительно с 7-ступенчатым «роботом» DSG. Покупатели могут выбирать из трех комплектаций (Active, Ambition и Style) и двух особых версий: Monte Carlo с контрастной крышей и Hockey Edition со специальным «хоккейным» дизайном. Цены находятся в диапазоне от 797 000 до 1 157 000 рублей.
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Тест-драйв Skoda Kodiaq 2.0 TSI: берем лучшее
21.08.2018, 14:43
Тест-драйв Skoda Kodiaq 1.4 4x4: медвежья хватка
19.11.2017, 17:11
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27.08.2017, 18:28
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