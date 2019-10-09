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9 октября 2019, 12:00

Новый Skoda Rapid: первое официальное изображение

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Фото: Skoda
Компания Skoda опубликовала первый набросок лифтбека Rapid второго поколения, продажи которого стартуют в России в следующем году. Публике новинку обещают показать до конца 2019 года.
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Опубликованный эскиз дает представление о внешности «второго» Rapid. Его дизайн многое перенял от хэтчбека Scala, продажи которого в Европе стартовали весной нынешнего года. Skoda Rapid нового поколения получит шестиугольную решетку радиатора и оригинальные стреловидные фары.
 
Новый лифтбек Skoda Rapid спроектировали специально для российского рынка. В его основу может лечь платформа MQB A0. На ее базе сейчас создается следующая генерация Polo и новый бюджетный кроссовер. Но более вероятно, что революции в техническом плане не произойдет.

Текущее поколение Skoda Rapid, построенное на старой «тележке» PQ25, представили осенью 2012 года на автосалоне в Париже. В 2014 году автомобиль появился на российском рынке. Специально для нашей страны лифтбеку слегка модернизировали подвеску и увеличили дорожный просвет. В линейку двигателей вошли три мотора: 1,6-литровый «атмосферник» MPI мощностью 90 и 110 л.с., и также 1,4-литровый турбомотор TSI на 125 л.с. «Младший» сочетается только 5-ступенчатой «механикой», 110-сильный агрегат – с МКПП и 6-диапазонным «автоматом», турбомотор – исключительно с 7-ступенчатым «роботом» DSG. Покупатели могут выбирать из трех комплектаций (Active, Ambition и Style) и двух особых версий: Monte Carlo с контрастной крышей и Hockey Edition со специальным «хоккейным» дизайном. Цены находятся в диапазоне от 797 000 до 1 157 000 рублей.

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Отзывы по теме
Сделано для России: ТОП-5 седанов с высоким клиренсом
Очень востребованная информация, покупайте луноходы там клиренс от 300мм) ) )
Алеша Попович
Тест-драйв обновленного Skoda Rapid: каприз молодости
Старый рапид был хорош, надо присмотреться к новому
Александр
Охлаждающая жидкость для Шкоды рапид
Розовый, красный, зеленый, какая разница? Ориентироваться на цвет нельзя, так как это краситель. Выбирать ож правильно по наличию допуска производителя. Советую coolstream g13, потому что допуск есть
BtwOfcAnyway
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Новый Skoda Rapid: первое официальное изображение
{{material_125221}}Опубликованный эскиз дает представление о внешности «второго» Rapid. Его дизайн многое перенял от хэтчбека Scala, продажи которого в Европе стартовали весной нынешнего года. Skoda Rapid нового поколения получит шестиугольную решетку радиатора и оригинальные стреловидные фары. Новый лифтбек Skoda Rapid спроектировали специально для российского рынка. В его основу может лечь платформа MQB A0. На ее базе сейчас создается следующая генерация Polo и новый бюджетный кроссовер. Но более вероятно, что революции в техническом плане не произойдет.Текущее поколение Skoda Rapid, построенное на старой «тележке» PQ25, представили осенью 2012 года на автосалоне в Париже. В 2014 году автомобиль появился на российском рынке. Специально для нашей страны лифтбеку слегка модернизировали подвеску и увеличили дорожный просвет. В линейку двигателей вошли три мотора: 1,6-литровый «атмосферник» MPI мощностью 90 и 110 л.с., и также 1,4-литровый турбомотор TSI на 125 л.с. «Младший» сочетается только 5-ступенчатой «механикой», 110-сильный агрегат – с МКПП и 6-диапазонным «автоматом», турбомотор – исключительно с 7-ступенчатым «роботом» DSG. Покупатели могут выбирать из трех комплектаций (Active, Ambition и Style) и двух особых версий: Monte Carlo с контрастной крышей и Hockey Edition со специальным «хоккейным» дизайном. Цены находятся в диапазоне от 797 000 до 1 157 000 рублей.
2019-10-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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